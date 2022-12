Jueves, 1 de diciembre de 2022 (09.00 GMT)

CORONAVIRUS CHINA

Algunas ciudades chinas relajan medidas ante "nueva situación" pandémica

Pekín. Algunas ciudades chinas como Pekín, Cantón (sureste), o Chengdu (centro) relajaron algunas de sus restricciones contra los rebrotes de covid-19, después de unas jornadas de protestas y de que la viceprimera ministra Sun Chunlan declarase que China está en una "nueva situación". Aunque la capital china se enfrenta al mayor rebrote de covid de su historia, algunos centros comerciales del distrito comercial de Chaoyang reabrieron hoy sus puertas, que permanecían cerradas desde hace algunos días, durante los cuales la mayoría de restaurantes han aceptado solo pedidos a domicilio o para llevar y numerosos lugares públicos se hallan clausurados.

CHINA UE

Xi asegura a Michel que "no hay conflictos estratégicos" entre China y la UE

Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, aseguró hoy al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de visita en Pekín, que "no hay conflictos estratégicos" entre China y la Unión Europea (UE) y que ambas partes deben "fortalecer la comunicación" y "coordinarse mejor" en materia macroeconómica. "No hay ningún conflicto estratégico entre China y la UE. Debemos fortalecer la coordinación en materia macroeconómica, garantizar juntos una cadena de suministros estable, construir motores para la economía digital o para proteger el medio ambiente", dijo Xi a Michel durante la reunión hoy entre ambos en la capital china.

UCRANIA GUERRA

Los continuos bombardeos rusos dejan a la recuperada Jersón sin red eléctrica

Leópolis (Ucrania). Los continuos bombardeos rusos sobre la ciudad de Jersón, recuperada por las tropas ucranianas hace apenas tres semanas, a orillas del mar Negro, han dejado a esta urbe del sur del país sin redes eléctricas. Según explicó este jueves Yaroslav Yanushevych, jefe de la Administración Estatal de la región de Jersón en su cuenta de Telegram, el voltaje en las redes eléctricas "ha desaparecido" de esta ciudad, capital de la región homónima y que, antes de la guerra, contaba con una población cercana a los 300.000 habitantes.

UCRANIA GUERRA

Lukashenko acusa a Ucrania de tratar de arrastrar a la OTAN a la guerra

Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó hoy a Ucrania de tratar de arrastrar bajo cualquier pretexto a la OTAN al conflicto armado en el país, según la agencia oficial BELTA."Todas las agencias de las fuerzas de seguridad notan un aumento en el número de provocaciones cerca de la frontera estatal. Ucrania, bajo cualquier pretexto, trata de arrastrar a las tropas de los Estados miembros de la OTAN al conflicto", indicó en una reunión sobre la situación político-miltar alrededor de Bielorrusia.

ESPAÑA UCRANIA

Interceptado un tercer sobre con explosivo en una base aérea militar española

Madrid. Los servicios de la base área militar española de Torrejón de Ardoz (centro) interceptaron este jueves un sobre similar a los llegados el miércoles a la embajada de Ucrania en Madrid, que contenía un explosivo que estalló, y a una empresa de fabricación de armamento de Zaragoza (noreste). Según indicaron a EFE fuentes de la investigación, la unidad militar de la base dio aviso la noche pasada a las fuerzas de seguridad de que se había recibido un sobre sospechoso.

IRÁN PROTESTAS

Fuerzas iraníes matan a un joven por celebrar la derrota en el Mundial contra EEUU, según ONG

Copenhague. Un joven murió a manos de las fuerzas de seguridad iraníes tras salir a celebrar la derrota de su selección frente a Estados Unidos en el Mundial de fútbol de Catar, informó este jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. "Su nombre era Mehran Samak, le dispararon en la cabeza las fuerzas del Estado al salir a festejar la derrota en la Copa del Mundo en Bandar Anzali la pasada noche, como muchos por todo el país. Solo tenía 27 años", según la cuenta oficial en Twitter de IHRNGO.

BIRMANIA CRISIS

La junta birmana condena a muerte a 11 disidentes, 7 de ellos estudiantes

Bangkok. Un tribunal militar de Birmania (Myanmar) ha condenado a muerte a once disidentes contrarios a la junta militar, incluidos siete estudiantes universitarios, informaron este jueves los medios locales y fuentes estudiantiles. Las sentencias, impuestas el 30 de noviembre en la prisión de Insein de Rangún, se producen después de que el pasado julio las autoridades militares ejecutaran a cuatro activistas, la primera aplicación de la pena capital en el país desde 1988.

ISRAEL PALESTINA

Mueren dos palestinos por fuego israelí en Yenín, suman 10 en una semana

Jerusalén. Dos palestinos murieron y otro resultó herido la madrugada de este jueves por los disparos del Ejército israelí durante una redada en el campo de refugiados de Yenín, norte de Cisjordania ocupada, informaron fuentes oficiales, en medio de la peor ola de violencia desde 2006, que ha dejado 10 palestinos muertos en la última semana.

AYUDA HUMANITARIA

ONU dice que 339 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2023

Ginebra. Hasta 339 millones de personas requerirán ayuda humanitaria el próximo año, un 19,1 % más que en 2022, según el programa de asistencia global presentado este jueves para 2023 por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.Naciones Unidas prevé poder asistir al menos a 230 millones de esas personas en 68 países diferentes, para lo que pedirá una financiación de 51.500 millones de dólares, la cantidad más alta solicitada por su oficina de coordinación humanitaria en toda su historia.

YIHADISTAS EI

El líder del EI murió a manos de los rebeldes en el sur de Siria, según EEUU

Beirut. Estados Unidos aseguró este jueves que el líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu al Hasan al Qurashi, murió el mes pasado en una operación de grupos rebeldes en la provincia de Deraa, en el sur de Siria, después de que la propia formación terrorista anunciase ayer su fallecimiento.Al Qurashi, que había sido nombrado "califa" el pasado marzo, murió a mediados de octubre en una "operación llevada a cabo por el Ejército Libre Sirio en la provincia de Deraa, en Siria", dijo en un comunicado el portavoz del Comando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Joe Buccino.

ECUADOR VOLCÁN

El volcán Sangay, en Ecuador, registra explosiones sentidas a 175 kilómetros

Quito. El volcán Sangay, el más activo de Ecuador y en erupción desde 2019, registró en la noche de este miércoles una serie de explosiones que hicieron vibrar ventanales a 175 kilómetros de distancia, según reportó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional. Estas explosiones se percibieron en el norte de la ciudad amazónica de Macas, cercana al volcán, pero también en varios sectores de los alrededores de Guayaquil, que se encuentra en la costa, al otro lado de la cordillera de los Andes y a 175 kilómetros en línea recta del volcán.

EEUU ENTRETENIMIENTO

"We Don't Talk About Bruno", vídeo más popular del año en YouTube de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.). La canción "We Don't Talk About Bruno", que integra la banda sonora de la película "Encanto", se convirtió en la más reproducida de YouTube en Estados Unidos durante 2022, anunció este jueves la plataforma en un comunicado en el que se incluye el top 10 de sus vídeos del año.El tema, producido por el compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, consiguió superar la cifra de los 500 millones de visitas en YouTube en tan solo once meses y únicamente a través de su vídeo oficial. EFE

