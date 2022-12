Jueves, 1 de diciembre de 2022 (04.00 GMT)

VENEZUELA SANCIONES

Venezuela tiene cerca de 30.000 millones de dólares bloqueados en el exterior

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el país tiene entre 24.000 y 30.000 millones de dólares bloqueados en el exterior, producto de las sanciones económicas internacionales. Se trata de dinero “congelado, bloqueado, secuestrado”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa con medios locales e internacionales en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

COLOMBIA CONFLICTO

Petro pide perdón por "genocidio" paramilitar y reconoce culpa del Estado

Medellín (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en nombre del Estado colombiano y durante un acto de reconocimiento de responsabilidad en Medellín, pidió este miércoles perdón a las víctimas por las masacres cometidas por paramilitares en La Granja y El Aro (noroeste) y las calificó de un "genocidio" en el que participó un "Estado asesino" por acción u omisión. "En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie. Era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato", expresó Petro.

PERÚ ALIANZA PACÍFICO

Perú confirma que la cumbre de Alianza del Pacífico se celebrará en Lima el 14 de diciembre

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, recibirá la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico el próximo 14 de diciembre en Lima de manos de su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una cumbre a la que acudirán también los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles la cancillería peruana. La cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico debía haberse realizado el viernes pasado en México, pero, ante la negativa del Congreso peruano de autorizar el viaje de Castillo, ese encuentro fue postergado por López Obrador.

SALARIOS CRISIS

El salario medio en América Latina cae un 1,7 % en la primera mitad de 2022

Ginebra. Los salarios en términos reales en Latinoamérica bajaron un 1,7 % en la primera mitad de 2022, lastrados por los efectos aún latentes de la pandemia y la crisis inflacionaria y energética global de este año, según un informe publicado este miércoles por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El descenso, en una región donde los salarios también habían caído en 2021 (un 1,4 %), supera la media mundial, que en los primeros seis meses de este ejercicio fue del 0,9 % de acuerdo con el estudio presentado este miércoles.

COREA DEL NORTE PLENARIO

Corea del Norte celebrará importante plenario a final de diciembre

Seúl. El Partido de los Trabajadores norcoreano celebrará un importante plenario a finales de diciembre para revisar los "desafíos importantes" que encara actualmente y establecer sus políticas para 2023, informó hoy la agencia de noticias estatal KCNA. En una reunión presidida por el líder Kim Jong-un, el politburó decidió ayer convocar para la segunda quincena de este mes el sexto pleno que se celebra desde que se estableció el octavo comité central del partido tras el congreso de enero de 2021.

YIHADISTAS EI

El Estado Islámico anuncia la muerte de su líder y nombra a un nuevo 'califa'

El Cairo. El grupo terrorista Estado Islámico (EI) anunció este miércoles la muerte de su líder, Abu al Hasan al Qurashi, que fue nombrado por la organización el pasado marzo, y designó a Abu al Husein al Huseini al Qurashi como el nuevo 'califa', según un audio difundido por la productora audiovisual Al Furqan, afín a los yihadistas. El portavoz del EI, Abu Omar al Muhager, indicó que el “príncipe de los creyentes” murió durante una batalla contra los “enemigos de Alá" y anunció que, tras una reunión de la cúpula de la organización, se acordó quién será el nuevo líder, del que se desconoce su nombre real y su función en el EI hasta el momento.

UCRANIA GUERRA

Rusia avanza en Donetsk mientras Ucrania recupera terreno en Lugansk

Moscú/Leópolis. Las tropas rusas avanzan en el suroeste de la estratégica ciudad de Bajmut, epicentro de una feroz batalla en la región oriental de Donetsk, en tanto que intentan afianzarse en la vecina Lugansk, donde el Ejército ucraniano resiste y ha liberado ya 13 localidades. "La situación en el frente es difícil. A pesar de las pérdidas rusas extremadamente grandes, los ocupantes intentan avanzar en la región de Donetsk y afianzarse en la región de Lugansk, ganar terreno en la región de Járkov, están planeando algo en el sur", alertó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

AFGANISTÁN ATAQUE

Al menos 15 muertos y 28 heridos en un atentado en un seminario en Afganistán

Kabul. Al menos 15 personas murieron y otras 28 resultaron heridas, en su mayoría jóvenes estudiantes, en un ataque con explosivos este miércoles durante la oración del mediodía en un centro islámico en el norte de Afganistán. El ataque tuvo lugar hacia las 12.45 (8.15 GMT) en la madrasa o escuela islámica de Jahadia, un centro de formación en la ciudad de Aybak, de la provincia de Samangan, "durante las oraciones", indicó a EFE el director de Información provincial, Imdadullah Muhajir.

ESPAÑA UCRANIA

Un herido por un artefacto explosivo en la Embajada de Ucrania en Madrid

Madrid. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid ha resultado herido leve este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo de fabricación casera que se encontraba en un sobre que llegó a la sede de la legación diplomática, informaron a EFE fuentes policiales. Según dichas fuentes, el artefacto explotó cuando el empleado lo abrió, lo que le produjo heridas, de las que fue atendido en un hospital de la capital, donde llegó por su propio pie, y poco después fue dado de alta.

PATRIMONIO UNESCO

La Unesco declara la Semana Santa de Guatemala patrimonio de la humanidad

Rabat. La Semana Santa de Guatemala, una manifestación cultural en la que se decora el pavimento de las calles con flores y coloridas alfombras en una sinergia entre la fe católica y los pueblos prehispánicos, fue incluida este miércoles en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Así lo decidió el Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco reunido en Rabat, que también incluyó en la lista las fiestas asociadas al viaje de la Sagrada Familia de Egipto, la práctica de la danza moderna en Alemania y las fiestas del 15 de agosto en las comunidades montañosas del note de Grecia de Vlasti y Syrrako.

HOLLYWOOD ABUSOS

Declarado nulo el juicio por violación contra el actor Danny Masterson

Los Ángeles (EE.UU.). El tribunal de Los Ángeles (California, EE.UU.) que estaba encargado de juzgar al actor Danny Masterson ("That '70s Show") por tres cargos de violación decidió declarar nulo dicho proceso judicial este miércoles, después de no poder alcanzar un veredicto. "No estamos ni siquiera cerca de llegar a una decisión unánime sobre ningún cargo y estamos convencidos de que esto no cambiará", reza el comunicado dirigido por los miembros del jurado a Charlaine Olmedo, jueza principal del caso. El 27 de junio comenzará un nuevo juicio contra Danny Masterson. EFE

