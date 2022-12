Indígenas y campesinos de Ecuador exigen condonación deudas de 10.000 dólares

(Actualiza con respuesta del Gobierno)

Quito, 30 nov. Las organizaciones indígenas y campesinas que lideraron las duras protestas de junio en Ecuador anticiparon este miércoles nuevas movilizaciones si el Gobierno no cumple con los compromisos adquiridos, especialmente la condonación de deudas vencidas de hasta 10.000 dólares.

En una rueda de prensa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, afirmó que están "enormemente preocupados" y calificó de "un acto irresponsable" que el Ejecutivo diga que es inviable la condonación de deudas de 10.000 dólares después de anunciar que estaba en marcha el decreto.

"(Esto) puede provocar una movilización mucho más intensa si, al inicio de cumplir los acuerdos, dicen que no van a cumplir. Es una alerta. No pueden venir a insultarnos diciendo que están cambiando de conceptos o que no son viables", aseveró el líder de la mayor organización indígena de Ecuador.

"Bajen los ánimos, cumplan con los acuerdos y no provoquen más al pueblo ecuatoriano", añadió.

Iza apuntó que la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares supondría para el banco público BanEcuador una pérdida de entre 180 y 200 millones de dólares, lo que consideró mucho inferior a la cantidad que el Estado ha dejado de recaudar tras la reforma tributaria del presidente, el conservador Guillermo Lasso, a grandes empresas y fortunas.

El dirigente reiteró que esta medida es parte de los 218 acuerdos firmados entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas tras un proceso de diálogo de tres meses, iniciado después de las protestas y concluido el 14 de octubre.

DEUDAS DE HASTA 3.000 DÓLARES CONDONADAS

En el marco de las movilizaciones, el Gobierno ya aprobó la condonación de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares por parte e BanEcuador en créditos productivos y microcréditos, lo que supuso dejar de recuperar unos 58 millones de dólares, mientras que ha dado facilidades reestructurar otras deudas mayores que suman más de 200 millones de dólares.

Por su parte, Santos Villamar, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), reclamó que la condonación de deudas no sólo sea con BanEcuador, sino también con el Banco de Fomento de Liquidación y con la Corporación Financiera Nacional (CFN).

A su turno, el vicepresidente de la Fenocin, Hatari Sarango, exigió el cumplimiento inmediato de los 218 acuerdos suscritos por el Ejecutivo y acusó al Gobierno de mentir al país al anunciar que iba a sacar el decreto de la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares y luego decir que es inviable.

90 DÍAS DE DIÁLOGO

Asimismo, Enrique Washca, dirigente de Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), afirmó que no ve honestidad, transparencia ni voluntad en el Ejecutivo para cumplir los acuerdos, y recordó que todo lo conseguido no ha sido un regalo sino fruto de las marchas en las calles.

Ante estas declaraciones, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde recordó que el artículo 196 de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal dice que "se podrá disponer" la condonación de créditos de hasta 10.000 dólares, lo que "una facultad", no una obligación.

El Ejecutivo reiteró su intención de atender la demanda cuando consiga los recursos necesarios y exhortó a las organizaciones a no confundir a la opinión pública o arrojar dudas "sobre un proceso que ha sido transparente y con resultados".

PROTESTAS DEJARON 7 MUERTOS

Las protestas contra la carestía de la vida y la política económica del Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso tuvieron prácticamente paralizado a todo el país durante 18 días y dejaron un saldo de siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos; y un militar.

Las movilizaciones se levantaron después de que el Gobierno aceptase reducir en 15 centavos de dólar por galón el precio de los combustibles subsidiados y la derogación de un decreto que promovía la actividad petrolera, lo que dio paso a un proceso de diálogo de tres meses para abordar los diez puntos del pliego de demandas. EFE

fgg/laa