Es hora de comprar bonos en medio de repunte de acciones: Wilson

(Bloomberg) -- Michael Wilson de Morgan Stanley predijo el repunte actual del mercado bajista en las acciones estadounidenses y espera que dure más allá de diciembre. Sin embargo, le está diciendo al inversionista promedio que compre bonos.

“Si miramos los mercados bajistas que se han visto interrumpidos por una recesión económica o de ganancias, creemos que observaremos al menos una de ellas, la recesión de ganancias”, dijo el jueves a Bloomberg Surveillance el estratega jefe de acciones estadounidenses del banco de inversión. “El orden de las operaciones es muy claro. Primero, posiciones en efectivo, luego comprar bonos del Tesoro de larga duración, luego comprar deuda y, al final, comprar acciones”.

Los operadores, por otro lado, pueden querer subirse a la ola un poco más. “Para negociaciones, creemos que la opción es el Nasdaq o acciones de larga duración”, señaló Wilson. “Eso es más especulativo. Eso es para la comunidad comercial. Para la comunidad inversora y los propietarios de activos, se trata básicamente de bonos”.

Wilson, un estratega que trabaja en Morgan Stanley desde hace 33 años, acertó al pronosticar la gran caída en el S&P 500 este año y previó un repunte del mercado bajista. Dicho repunte cobró fuerza en octubre ante la anticipación de que la Reserva Federal pausará las alzas de tasas.

Pero Wilson, quien también es el director de inversiones de la compañía con sede en Nueva York, todavía ve un escenario en el que el índice puede tocar fondo en 3.000-3.300 puntos, al menos un 19% por debajo de los niveles actuales, entre el primer trimestre y el primer semestre de 2023. Se producirá una caída cuando se evidencie que las estimaciones de ganancias y márgenes de ganancia de EE.UU. siguen siendo demasiado altas, dijo el estratega.

Los márgenes son “parte de la historia que creemos que se subestima”, dijo Wilson. “La inflación es lo que impulsó las ganancias al alza. A medida que la inflación baje el próximo año —consideramos que la inflación volverá al 2% o 3% para fines del próximo año— eso será malo para las acciones. Va a aplastar los márgenes. Bueno para los bonos, malo para las acciones”.

“Quiero dejarlo claro, sigue siendo un mercado bajista”, dijo Wilson, quien está calificado como el estratega número 1 en la última encuesta de Institutional Investor . “Estas cosas son complicadas”.

