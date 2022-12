El Congreso de EE.UU. evita por ley una huelga ferroviaria

Washington, 1 dic. El Congreso estadounidense aprobó este jueves una ley que evita una huelga ferroviaria en vísperas de Navidades, cuyos efectos, según el presidente, Joe Biden, hubieran sido devastadores para la economía del país.

El Senado avaló el proyecto de ley por 80 votos a favor y 15 en contra, pero rechazó por 52-43, al no alcanzar los 60 necesarios, una resolución paralela para conceder a los trabajadores siete días de baja pagados.

En la Cámara de Representantes, los diputados habían aprobado este miércoles el primer texto por 290 votos a favor y 137 en contra y la resolución paralela por 221-207.

En una conferencia de prensa previa a que tuviera lugar la votación, Biden se mostró hoy convencido de que se iba a impedir el parón ferroviario: "Vamos a evitar la huelga, mantener las cosas en marcha", dijo.

El presidente se reunió el martes con los líderes de ambas cámaras para poder imponer por ley el principio de acuerdo alcanzado por el sector en septiembre, algo que el Legislativo tiene potestad de hacer en función de una regulación que se remonta a 1926.

La resolución conjunta que llegó al hemiciclo recuerda el derecho parlamentario a actuar cuando todavía hay diferencias sin resolver entre las partes, considerando que es de interés nacional que los servicios de transporte se mantengan.

Los sindicatos y los representantes del sector cerraron en septiembre un pacto provisional que recogía una subida de salarios del 24 % para los empleados, así como cláusulas para permitirles ir al médico o responder a emergencias familiares sin ser penalizados, como hace el sistema actual, que no contempla días de enfermedad.

Los trabajadores de ocho sindicatos votaron en los últimos meses a favor de ese acuerdo, pero otros cuatro lo rechazaron y, en los últimos días, amenazaron con convocar un paro a partir del 9 de diciembre.

Una interrupción del transporte ferroviario a nivel nacional, según la Casa Blanca, afectaría de forma negativa a la economía y provocaría más interrupciones en la cadena de suministro.

De producirse esa huelga, se calcula que 765.000 personas podrían perder su trabajo en las dos primeras dos semanas, y que el impacto económico de ese parón podría elevarse a 2.000 millones de dólares diarios.

"Aunque me decepciona que no haya habido suficientes colegas republicanos que hayan apoyado la legislación para aumentar la baja pagada por enfermedad, me alivia que nos hayamos podido unir para aprobar rápidamente el acuerdo laboral", apuntó el senador demócrata Dick Durbin, titular de la Comisión Judicial del Senado.