Del Piero: "Es el momento de ser todavía más juventino"

Roma, 1 dic. El italiano Alessandro Del Piero, exjugador y leyenda del Juventus, se pronunció este jueves sobre toda la polémica que rodea en estos días al club italiano y aseguró que en estos momentos es en los que hay que "ser todavía más juventino".

La dimisión general de la junta directiva al completo del Juventus, encabezada por el ya expresidente Andrea Agnelli y que tuvo lugar el pasado lunes, provocaron un terremoto en la actualidad deportiva italiana.

La Fiscalía de Turín (norte de Italia) firmó este jueves la solicitud para iniciar un proceso judicial contra Agnelli y otros doce implicados, entre los que se encuentra el propio Juventus, informaron los medios locales.

La Justicia indaga si el club italiano ha aumentado el precio real de mercado de sus jugadores para sacar mayor beneficio en su posterior venta (caso plusvalías) y un supuesto aplazamiento de los pagos a determinados jugadores durante ejercicio económico de 2020 que no se incluyeron en el balance del mencionado año (falseo de cuentas).

Del Piero, una de las voces más autorizadas dentro del mundo blanquinegro, es uno de los nombres que ha sonado durante estos días para convertirse en el nuevo vicepresidente del club en el que militó veinte temporadas (1993-2012).

El mítico delantero no quiso entrar en el juego de los rumores y especulaciones, aunque no desmintió tales informaciones:"Como todos los aficionados, sigo este asunto con gran atención. Debido a mi trabajo y a mi posición pública, en situaciones como esta es inevitable que se me pidan comentarios, que se escriban y digan muchas cosas".

"Creo que es correcto no comentar noticias y rumores, que pueden convertirse en especulaciones. Eso es lo que estoy haciendo hoy y eso es lo que haré en los próximos días".

Además de Agnelli, entre los investigados se encuentran el exvicepresidente Pavel Nedved y el todavía consejero delegado Maurizio Arrivabene, que abandonará la entidad blanquinegra una vez formada la nueva directiva.

"Es un momento delicado para el club y ahora lo único que cuenta y que pueden hacer los que aman al Juventus es poner a trabajar a las personas a las que se ha confiado el club en las mejores condiciones, para que lo guíen en esta compleja fase", añadió.

"Es una tarea de gran responsabilidad que merece todo nuestro apoyo, es el momento de ser todavía más juventinos", instó.

Por último, el excapitán de la 'Vecchia Signora' deseó a los nuevos integrantes, Gianluca Ferrero -que será nombrado como nuevo presidente del club- y Maurizio Scanavino -nuevo director general-, un buen trabajo.

"Por eso solo quiero desear un buen trabajo a todos los que hoy se ocupan del Juventus. Lo harán con la profesionalidad, la dedicación y -estoy seguro- la pasión que se merecen el club, los aficionados y nuestra camiseta. EFE

tfc/og