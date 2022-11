Sainz: "Con la conducción autónoma circular se convertirá en algo aburrido"

Las Rozas (Madrid), 30 nov. El piloto español Carlos Sainz consideró que la conducción autónoma terminará por implantarse si bien cree que cuando eso suceda 'circular se va a convertir en algo aburrido'.

"Es un debate amplísimo el del coche autónomo. Hay leyes en cada país, seguros... no soy un gran experto pero todos escuchamos. Me imagino que con el tiempo la conducción autónoma va a llegar. Personalmente creo que circular se va a convertir en algo aburrido", dijo.

"Si un avión tiene piloto automático y puede aterrizar y hacer todo, con la dirección del ser humano, no sé qué limitaciones tendrá la conducción autónoma. Dentro de unos cuantos años llegará. No sé qué cambio de leyes, de carreteras, tendrá que ocurrir", apuntó también durante la presentación del curso Champions Skills for Safety.

Sainz se cuestiona algunos aspectos en este sentido: "No sé si un coche autónomo va a ser capaz de asimilar todas esas cosas diferentes que pueden ocurrir en un trayecto determinado. Un coche autónomo en una conducción de un puerto de montaña con nieve... tendrá que saber visibilidad, neumáticos... cuando me aburro me pongo a pensar en cómo será la conducción autónoma y me preocupa".

Otra cuestión sobre la que se le pregunto fueron los test psicotécnicos a los conductores: "¿Es suficiente el examen de conducir que nos hacen? ¿Nos enseñan a conducir y a circular? Es un debate inmenso y no se decir cómo de importante y profundo debería ser un test psicotécnico. Algo hay que hacer y se hace, pero probablemente no sea suficiente".

Además habló acerca de la importancia de inculcar la seguridad vial desde edades tempranas: "Es infinito lo que se puede hacer en seguridad vial. Hoy en día está más presente, hay inquietudes, se dan premios a instituciones que trabajan desde la infancia en la seguridad vial. Nos damos cuenta de que los niños son los que corrigen los hábitos al volante al padre".

"Esto es parte de nuestra formación, de la de los niños. Hay países que lo consiguen porque la seguridad vial está más presente en la educación de los niños. Es una asignatura pendiente, entre todos tenemos que aportar ese granito de arena. Debería ser algo a lo que hay que darle un empujón independientemente de quien gobierne", completó. EFE

