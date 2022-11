Roberto Martínez: “Nos hemos dado una segunda oportunidad”

Doha, 30 nov. El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, aseguró que se han “dado una segunda oportunidad” tras jugar dos partidos por debajo de su “nivel” en este inicio del Mundial y tener aún en su mano la oportunidad de estar en octavos de final de Qatar 2022.

“Siendo muy sincero, no es un momento para que un entrenador piense en sí mismo. Yo le doy un carácter natural. Hemos perdido un partido del Mundial y las consecuencias tienen que ser negativas, pero llevo 17 años en esta profesión y sé exactamente lo que pasa en un vestuario. Hay momentos que nos hacen más fuertes. Nos hemos dado una segunda oportunidad porque no es normal que sin jugar a tu nivel en los dos primeros partidos del mundial, estemos aún con vida. No siempre hemos estado en Mundiales y yo lo afronto con unas ganas muy grandes y vemos el partido frente a Croacia como una oportunidad de disfrutar”, dijo en rueda de prensa.

“Luego en Mundial tiene que traer valoraciones, pero ahora tengo muchísima alegría y fuerza. En estos momentos te das cuenta quién está con el equipo y quién no”, comentó sobre su futuro, aún en duda cuando acabe el Mundial.

Un Roberto Martínez que, al referirse a las noticias que han salido sobre la reunión entre jugadores y cuerpo técnico después de perder contra Marruecos (0-2) aseguró que se publicaron cosas que no son verdad sobre la mala supuesta relación entre algunos futbolistas.

“Para nosotros no ha cambiado nada. No estábamos felices con nuestro rendimiento, aunque ganamos el primer partido. En el segundo perdimos y no estábamos satisfechos. Tuvimos que reaccionar como lo haces en el mundo de élite, con responsabilidad para mejorarlo. Hemos visto la tormenta que hubo fuera, quizá estábamos escuchando demasiado ese ruido externo antes del torneo. Además, en Bélgica están aprovechando esta situación para publicar noticias falsas”, declaró.

“Parece que hay un deseo de encontrar cosas negativas en lugar de disfrutar de la mejor generación que Bélgica ha tenido. Esto puede haber sido una lección, estamos aquí para luchar por lo que queremos”, añadió.

“Quien se haya inventado la historia se ha metido un gol en propia puerta”, completó.

“Los futbolistas contra Marruecos tuvieron una buena actuación, aunque no estamos en el punto ideal. Hemos venido aquí para competir contra las mejores selecciones del mundo y tenemos que estar listos para competir. Tenemos mucha responsabilidad. No podemos perder. Queremos estar aquí para ganar y de cara a mañana no hay ninguna duda: si no ganamos, estamos fuera”, aseguró.

El técnico español comentó lo que ha supuesto para su equipo la ausencia de la figura de un Romelu Lukaku que todavía no está al 100% recuperado y que solo jugó nueve minutos contra Marruecos.

“Tiene un impacto muy grande porque, como dices, tiene una influencia muy importante en el último tercio del terreno de juego. Esto es algo que te permite jugar sin brillantez y ser efectivo. Además, es un jugador que marca la historia en la selección de Bélgica y tiene un carácter de disfrutar de las oportunidades y que lo transmite al resto. Ahora tendremos que ver cuál es su papel en lo que queda de Mundial”, contestó.

Además, el técnico ponderó la figura del seleccionador croata, Zlatko Dalić.

“Es un auténtico caballero. Alguien con el que comparto muchísimos valores. Recuerdo que cuando llegó al cargo lo hizo en un momento caótico y enseguida nos dimos cuenta de que tenía las cosas claras. Ha mejorado mucho a la selección y ha aumentado sus recursos. Ha hecho un trabajo excepcional y aporta esa calma necesaria en una selección que es un ejemplo”, destacó.

“Me ha impresionado mucho el rendimiento de Croacia contra Francia en la Liga de Naciones. Jugaron con carácter, bien con el balón y muy valientes. Son un equipo muy unido”, amplió sobre su rival este jueves.