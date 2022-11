Poetas del Norte Entero reivindican letras argentinas fuera de Buenos Aires

Julieta Barrera

Santiago del Estero (Argentina), 30 nov. Bajo el implacable sol del noroeste argentino, en un paisaje poético que se narra a sí mismo, decenas de escritores y editores independientes pugnan por mostrar la literatura creada fuera de Buenos Aires en el país que vio nacer a Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik o Adolfo Bioy Casares.

Comprometidos con el acervo histórico, cultural y ambiental de la región, "Poetas del Norte Entero", colectivo de unos 60 autores de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y La Rioja, tiene por objetivo establecer un “movimiento integrador” para la creación y difusión literaria de esa zona del país.

Surgido por iniciativa del autor salteño Leopoldo "Teuco" Castilla, escritor de una treintena de libros y uno de los mayores referentes de la poética, el grupo procura generar "una suerte de movimiento integrador", "abierto a la posibilidad de que nuevos artistas se vayan sumando", dice el poeta Francisco Avendaño.

Como director de Cultura de Santiago del Estero, la ciudad argentina más antigua -fue fundada en 1553-, organizó recientemente, con motivo de la celebración de la XII Feria del Libro en esa localidad, el primer encuentro del colectivo con la intención, según explica a EFE, de plantear la necesidad de políticas editoriales concretas y la creación de una red de distribución del saber poético del norte.

LOS CAMINOS DE LA COPLA

En esa primera reunión regional se debatió sobre "las ideas que cruzan la poesía" y, en particular, el lugar de la copla como expresión poética fundamental de las provincias del norte argentino.

"La copla es el vehículo en el que se transporta la poesía de la región", señala Avendaño, quien agrega que "Santiago del Estero es una gran usina del cancionero folclórico nacional, y circunstancias similares ocurren con otras provincias".

No obstante, estos autores no solo reivindican los "caminos de la copla", sino también defienden la materia poética más allá del poema, en disciplinas diversas como el teatro, la danza, el cine o la plástica, es decir "aquellas formas poéticas que se dicen de otro modo que no son las palabras", manifiesta el creador.

Formas modernas de manifestación poética como el 'podcast', el video poema o las antologías digitales son planteadas por este grupo como manera de articular acciones para llegar a la mayor cantidad de gente, aprovechando las redes sociales y cualquier opción tecnológica.

Para ello, durante el reciente encuentro celebrado en Santiago del Estero, hubo lecturas, recitales, mesas de poesía y "maneras de irrumpir" con ella en lugares cotidianos, explica Avendaño.

"Ha sido muy importante", apunta el autor porque, destaca, "prácticamente todos los poetas del colectivo" pudieron mostrar su obra "y sus voces han sido escuchadas".

POESÍA Y PAISAJE

A la vera del río Dulce, el mismo que con diferentes nombres une gran parte del norte argentino, el grupo presentó una ofrenda poética a través del canto.

Con ella no solo pretende celebrar la relación de la palabra con su entorno, sino utilizar la poesía como instrumento para la defensa de la naturaleza y la toma de conciencia sobre su cuidado.

"Poesía y paisaje es algo que vincula a los poetas de la región. Cuando uno vive en un lugar como el nuestro, está conectado con ese ritmo vital, con ese ritmo natural biológico. Hay una noción del ciclo vital, del posicionamiento del sol, algo que no se da cuando uno vive en una gran ciudad", añade.

"Se trata de una manera diferente de entender la relación que el hombre tiene con el paisaje y con su poesía", afirma Avendaño.

Sobre la andadura que pueda llegar a alcanzar este colectivo, el escritor resalta que "es una invitación que moviliza antes que nada" y que la creación de cada uno de estos autores sirve para accionar "sobre la realidad nuestra, la realidad social, generando con esta acción un resultado".

"Veremos qué será lo que tenemos para cosechar después de lo que empieza; lo que sí sabemos es que es algo importante que nos vincula a todos y que solamente puede ir creciendo", finaliza el poeta. EFE

