Moldavia dice que ser neutral no implica indiferencia ante guerra en Ucrania

Bucarest, 30 nov. El ministro de Exteriores de Moldavia, Nicu Popescu, aseguró este miércoles que la neutralidad de su país, garantizada en la Constitución, no implica "autoaislamiento, desmilitarización ni indiferencia" ante los sucesos internacionales, incluida la invasión rusa de Ucrania.

"Por su Constitución, Moldavia es un país neutral. No está buscando unirse a la OTAN como país por nuestras disposiciones constitucionales. Al mismo tiempo, para Moldavia la neutralidad no significa autoaislamiento, desmilitarización ni indiferencia ante lo que pasa en el mundo, incluida nuestra condena a la agresión rusa contra Ucrania", declaró el político.

Popescu se expresó en ese sentido a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bucarest, en la que hoy participan los jefes de la diplomacia de Georgia, Bosnia-Herzegovina y, por primera vez en una ministerial de la Alianza, de Moldavia.

Popescu subrayó que Moldavia está interesada en "reforzar la resiliencia" del país, también con la OTAN.

El ministro señaló que la disposición constitucional sobre la neutralidad de la antigua república soviética existe desde 1994 y reconoció que en la sociedad civil se debate la posibilidad de revisar ese principio pero, por el momento, aún no se ha convertido "en un proceso político".

"Hay una discusión entre observadores, entre la sociedad civil, parlamentarios también han hablado sobre que necesitamos tener una conversación nacional sobre los mejores modos de garantizar la seguridad de nuestro país, la paz", expuso.

"Por el momento, esta conversación no está institucionalizada, no se ha convertido en un proceso político, pero sí, por supuesto, nuestra sociedad está muy afectada por esta guerra, muy asustada por lo que le puede pasar a un país independiente y democrático como Ucrania y eso, por supuesto, está alimentando esta conversación que tenemos en Moldavia", ilustró.

No obstante, recalcó que en la mayoría parlamentaria y en el Gobierno del país "esta conversación no está siendo institucionalizada" y no se ha puesto en marcha una iniciativa para revisar la Constitución.

Asimismo, Popescu transmitió que, según los análisis moldavos, el país no está "amenazado en los próximos meses y semanas por un escenario militar", si bien dijo que es el "deber" del Gobierno "estar preparado para el espectro completo de amenazas".

"La situación hoy en Moldavia es tranquila", constató, si bien mencionó la cuestión de Transnistria, región separatista prorrusa, y "la presencia militar rusa ilegal ahí".

No obstante, dijo que el Ejecutivo está hablando con las autoridades "de facto" de la región e "insistiendo, junto a todo el que vive en las fronteras internacionalmente reconocidas de Moldavia, en nuestro deseo de mantener la paz en nuestro territorio, reintegrar nuestro país y lograr la retirada de las tropas rusas de Moldavia por medios pacíficos mediante el diálogo y la diplomacia".

Aun así, declaró que la guerra en Ucrania supone "un gran problema" que afecta a las "vidas" de la población moldava "de manera global".

"En ese contexto, Moldavia necesita amigos, cultivar sus asociaciones, relaciones y modos de fortalecer nuestra resiliencia", evidenció.

La ministra bosnia, Bisera Turkovic, dijo que los Balcanes Occidentales y, en particular, Bosnia-Herzegovina, están "muy preocupados por el futuro y sobre lo que puede significar" para su país el conflicto en Ucrania, dado que se encuentra "en proceso de formar gobierno".

"Tenemos fuerzas subsidiarias rusas o las tuvimos en el gobierno, así que la división en el país es profunda y esperamos ser capaces de superarla. La presencia de la OTAN es extremadamente importante en Bosnia-Herzegovina porque es garante de nuestra seguridad. Por ello, la presencia en la reunión y poder dirigirme a mis colegas significa mucho y tenemos grandes esperanzas en esta reunión", comunicó.

Al inicio del encuentro, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordó que los aliados han brindado durante muchos años apoyo a Moldavia, Georgia y Bosnia-Herzegovina para reformas, desarrollo de capacidades y refuerzo de sus instituciones de defensa y seguridad.

En cambio, hoy se ven sometidos a "presión" y en consecuencia los aliados "se han comprometido a aumentar su apoyo", algo que abordarán en esta reunión así como sus "preocupaciones compartidas en materia de seguridad, sobre todo en la región estratégicamente importante del mar Negro y los Balcanes Occidentales". EFE

