Miércoles, 30 de noviembre de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania ha detectado 240.000 artefactos aéreos rusos en 9 meses de guerra

Leópolis (Ucrania). Desde que se inició la invasión rusa de Ucrania hace 9 meses, las fuerzas del país han detectado un total de 240.000 artefactos aéreos lanzados por los rusos, informó este miércoles en Telegram el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeriy Zaluzhny.La detección de estos artefactos de todo tipo lanzados por el Ejército ruso fue posible gracias al uso de ingeniería radiofónica por parte de la Fuerza Aérea de Ucrania, aclaró el mando militar.

UCRANIA GUERRA UE

La UE colaborará para juzgar a Rusia y congelar fondos para reconstruir Ucrania

Bruselas. La Unión Europea colaborará con la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer un tribunal especializado para juzgar los "horribles crímenes" de Rusia, al tiempo que se asegurará con sus socios de que pague por la "devastación" que ha causado en Ucrania con los activos y fondos rusos congelados. El anuncio lo hizo este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, acompañado por un vídeo. "Rusia debe pagar por sus horribles crímenes", afirmó.

AFGANISTÁN ATAQUE

Al menos 15 muertos y 28 heridos en un atentado en un seminario en Afganistán

Kabul. Al menos 15 personas murieron y otras 28 resultaron heridas, en su mayoría jóvenes estudiantes, en un ataque con explosivos este miércoles durante la oración del mediodía en un centro islámico en el norte de Afganistán. El ataque tuvo lugar en la madrasa o escuela islámica de Jahadia, un centro de formación en la ciudad de Aybak, de la provincia de Samangan, aproximadamente a las 12.45 horas (8.15 hora GMT) “durante las oraciones", indicó a EFE el director de Información provincial, Imdadullah Muhajir.

JIANG ZEMIN

El expresidente chino Jiang Zemin muere a los 96 años

Shanghái (China). El expresidente chino Jiang Zemin, que ocupó el puesto entre 1993 y 2003, falleció hoy a los 96 años, informó la prensa oficial. En un breve comunicado, la agencia estatal de noticias Xinhua indicó que el exmandatario falleció en la ciudad oriental de Shanghái, a las 12.13 hora local (04.13 GMT). Según el citado medio, Jiang murió por leucemia -padecimiento que no había sido anteriormente anunciado por la prensa ni las instituciones- y fallo multiorgánico.

OTAN CHINA

La OTAN aborda el reto de China y el apoyo a Moldavia, Georgia y Bosnia

Bucarest. Los ministros de Exteriores de la OTAN buscan perfilar en su reunión de Bucarest una política común a los retos que plantea su relación con China, y se reunirán con representantes de Moldavia, Georgia y Bosnia para buscar formas de apoyo a estos países en el punto de mira de Rusia. “China es un socio”, afirmó a su entrada a la cumbre el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, “pero tenemos que equilibrar el tablero en materia de comercio, en política industrial, y sin ese tablero igualado es imposible trabajar bien”.

CHINA PROTESTAS

Cantón anuncia la reapertura de varios distritos tras noche de protesta

Pekín. La ciudad de Cantón, al sur de China, anunció la reapertura de varios distritos de la urbe que permanecían confinados en medio del descontento por los encierros, que anoche provocaron enfrentamientos de residentes con la policía. La autoridad sanitaria local anunció que los distritos de Panyu, Liwan, Tianhe, Conghua y Huadu han levantado las restricciones, mientras que el de Haizhu, el más golpeado por el virus, permitirá, en principio, que algunos contactos cercanos de contagiados se confinen en casa en lugar de centros comunitarios habilitados para ello.

EEUU DERECHOS

Biden celebra que la ley del matrimonio gay avance con apoyo bipartidista

Washington. El presidente de EE.UU., Joe Biden, celebró la aprobación en el Senado de la iniciativa legislativa para proteger a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que destacó especialmente que cuente con apoyo bipartidista."Es importante destacar que la Ley de Respeto al Matrimonio es un logro bipartidista", indicó el mandatario en un comunicado, en el que citó por su nombre a senadores tanto demócratas como republicanos que han apoyado la iniciativa.

PERÚ CRISIS

El Congreso de Perú informa al presidente sobre nueva moción de destitución

Lima. El Congreso de Perú informó al gobernante peruano, Pedro Castillo, que se ha presentado una nueva moción de vacancia (destitución) en su contra por una presunta "permanente incapacidad moral", anunció el presidente del Parlamento, José Williams. Durante la sesión del pleno, Williams señaló que convocó a una reunión de la junta de portavoces de las diferentes bancadas para analizar este tema y ordenó que se detalle el proceso que debe seguirse, establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso.

DEMOCRACIA INFORME

Informe alerta de declive democrático y avance del autoritarismo en el mundo

Copenhague. La mitad de las democracias liberales del mundo está en declive, mientras los regímenes autoritarios extienden su influencia, según el informe anual del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) difundido hoy. Las restricciones a la libertad de expresión, la desconfianza en la legitimidad de las elecciones, el desencanto con los partidos, la corrupción y el auge de fuerzas de extrema derecha han hecho que el número de países en retroceso democrático se sitúe en su punto más alto en los últimos años y que el proceso afecte incluso a las democracias más consolidadas.

INVESTIGACIÓN ALZHEIMER

Nuevo ensayo confirma la eficacia de un fármaco experimental contra el alzhéimer

Tokio. Un nuevo ensayo clínico ha confirmado la eficacia del fármaco experimental lecanemab para ralentizar los efectos de la enfermedad de Alzheimer, aunque también ha señalado sus efectos adversos y la necesidad de estudios más prolongados. El estudio de fase tres, publicado por The New England Journal of Medicne, fue llevado a cabo en diversos centros médicos durante 18 meses, con un total de 1.795 pacientes de entre 50 y 90 años y en las primeras etapas de la enfermedad. EFE

