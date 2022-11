Miércoles, 30 de noviembre de 2022 (04.00 GMT)

MUN

NICARAGUA D.HUMANOS

Corte Interamericana declara en desacato a Nicaragua y elevará caso a la OEA

San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró ayer martes a Nicaragua en "desacato permanente" a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados y elevará la situación a la Asamblea Geneal de la Organización de Estados Americanos (OEA). La CorteIDH detalló en una resolución que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.

UCRANIA GUERRA

OTAN

Kuleba pide a países OTAN envío de Patriots y más rapidez en entrega de ayuda

Bucarest. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, instó este martes a sus homólogos de la OTAN a que envíen más defensas aéreas a Ucrania y, en particular, sistemas antimisiles Patriot, y a que aceleren la entrega de asistencia. “La última vez que me invitaron a la reunión ministerial de la OTAN vine con tres palabras, que eran ‘armas, armas y armas’. Y desde entonces se ha hecho mucho (…). Hoy, tengo tres palabras diferentes, otras tres palabras que son ‘más rápido, más rápido y más rápido’”, indicó Kuleba, invitado al encuentro aliado, en una comparecencia ante la prensa junto al secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

OTAN

Los países de la OTAN, dispuestos a apoyar a Kiev el tiempo que sea necesario

Bucarest. Los ministros de Exteriores de la OTAN se comprometieron este martes a seguir apoyando a Ucrania "el tiempo que sea necesario", también con respaldo para reparar la infraestructura energética, y aseguraron que no darán "marcha atrás". El anuncio se realizó durante la reunión que los titulares aliados de Exteriores celebran hoy y el miércoles en Bucarest. "Nuestra reunión aquí en Bucarest está enviando un fuerte mensaje de unidad de la OTAN y de apoyo constante a Ucrania. La OTAN no es parte de la guerra, pero seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. No daremos marcha atrás", declaró el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, durante una rueda de prensa tras finalizar una sesión del encuentro dedicada al apoyo a Kiev.

SITUACIÓN

Rusia se venga de Ucrania en la región de Jersón con cientos de ataques

Leópolis/Moscú. Rusia ha disparado en una semana casi 260 veces contra una treintena de localidades de la zona de Jersón de la que se replegó y donde ha provocado la muerte de más de treinta civiles, en lo que supone una venganza contra Ucrania por sus reveses bélicos, según Kiev. En las últimas 24 horas Rusia ha atacado Jersón 21 veces, alcanzando con su artillería de misiles edificios residenciales y objetivos de infraestructura civil, según la agencia Ukrinform.

EEUU DERECHOS

Biden celebra que la ley del matrimonio gay avance con apoyo bipartidista

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró ayer martes la aprobación en el Senado de la iniciativa legislativa para proteger a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que destacó especialmente que cuente con apoyo bipartidista."Es importante destacar que la Ley de Respeto al Matrimonio es un logro bipartidista", indicó el mandatario en un comunicado, en el que citó por su nombre a senadores tanto demócratas como republicanos que han apoyado la iniciativa.

PERÚ CRISIS

Oposición parlamentaria presenta nueva moción de destitución contra Castillo

Lima. Un grupo de diputados de la oposición peruana presentó este martes en el Parlamento una nueva moción de vacancia (destitución) contra el presidente Pedro Castillo por supuesta "permanente incapacidad moral", lo que consideran un paso previo a unas elecciones generales que incluyan la renovación del Congreso. La moción fue impulsada por el diputado no agrupado Edward Málaga y contiene las firmas de 67 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano, aunque la iniciativa legislativa deberá obtener los votos a favor de 87 parlamentarios del pleno para prosperar.

ARGENTINA JUSTICIA

Cristina Fernández acusa de "pelotón de fusilamiento" al tribunal que la juzga

Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, calificó este martes de "pelotón de fusilamiento" al tribunal en el que se la acusa de irregularidades en la concesión de obra pública en el tiempo en el que fue presidenta (2007-2015). Por videoconferencia desde su despacho del Senado, del que es titular, afirmó que en diciembre de 2019, cuando los había acusado de "tribunal de lawfare", fue "muy generosa", después de todo lo que le ha tocado vivir, en relación a la acusación y al fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado, por el que hay tres detenidos. El veredicto del juicio se conocerá el 6 de diciembre, según anunció este martes el tribunal que lleva el caso.

ISRAEL PALESTINA

Cinco palestinos muertos y militar israelí herida en otra jornada de tensión

Jerusalén. Cinco palestinos murieron y una soldado israelí resultó herida hoy en cuatro incidentes violentos distintos en Cisjordania ocupada, en uno de los días más mortíferos en lo que va de año en este territorio, donde la tensión sigue alta desde marzo. Justo coincidiendo con el 75º aniversario del Plan de Partición de Palestina de la ONU, que derivó en el conflicto actual, la jornada arrancó con fuertes choques de madrugada, cuando dos vehículos del Ejército israelí quedaron atascados por una avería en la localidad palestina de Beit Umar, cerca de Hebrón, en el sur de Cisjordania.

AUSTRALIA GOBIERNO

Parlamento de Australia censura los ministerios secretos durante la pandemia

Sídney (Australia). El Parlamento de Australia censuró ayer miércoles al exprimer ministro del país, Scott Morrison, por nombrarse en secreto como titular de cinco ministerios durante la pandemia de la covid-19, lo que, según denuncia una investigación independiente, "socavó" los principios democráticos."El exprimer ministro debe disculparse ante el pueblo australiano por haber socavado nuestra preciosa democracia", reclamó el actual mandatario, Anthony Albanese, quien se impuso a Morrison en las elecciones de mayo.

AGUA SITUACIÓN

Más de 5.000 millones de personas tendrán problemas de acceso al agua en 2050

Ginebra. Unos 3.600 millones de personas tienen problemas de acceso al agua al menos durante un mes al año, una cifra que podría aumentar hasta más de 5.000 millones a mediados de siglo, se alertó hoy en un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la disponibilidad de agua dulce en el planeta. El informe, primero que la OMM dedica específicamente a los recursos hídricos, destaca que en 2021 dos tercios de la superficie terrestre tuvieron flujos fluviales por debajo de la media de los pasados 30 años, mientras que sólo un tercio estuvo por encima o a niveles promedio. EFE

