Lusail (Catar), 30 nov. Siete participaciones en mundiales le costó a México pasar la primera fase, hasta que llegó su primer torneo, México 1970. Curiosamente, no fue hasta México 1986 cuando volvió a alcanzar los cuartos de final, su tope. Y desde entonces, siete octavos de forma consecutiva, en una racha que se rompió este 30 de noviembre en Lusail.

Los del 'Tata' Martino hicieron bueno el dicho: "Lo que es para ti, ni aunque te quites; lo que no, aunque te pongas". Y esta vez para México fue imposible. Vencieron 1-2 a Arabia Saudí y les hizo falta un solo gol más para sumar la octava clasificación consecutiva a octavos. Lo tuvieron en la mano ante unos saudíes descolocados y que salvaron los muebles sin saber muy bien cómo, pero la sentencia no llegó y México culminó el desastre.

Cuando las aguas se calmen, ya con el 'Tata' fuera de la selección, México deberá afrontar un cambio generacional y estructural para jugar dentro de tres años y medio el Mundial en el que será coanfitriona junto a Estados Unidos y Canadá. Un verano de 2026 marcado en rojo en el calendario del fútbol mexicano.

Cuando se inaugure la competición, se convertirán en el país que más veces ha albergado una Copa del Mundo y lo afrontarán siendo la selección que más veces ha perdido en este torneo.

Ya llegaban a Catar liderando esta estadística -27- y después de tres partidos la han aumentado hasta 28. Las expectativas no eran muy altas por todo el ruido alrededor del equipo antes de viajar al Mundial, pero tampoco auguraban finalizar fuera en los grupos.

Antes de incluso dar la lista ya había dudas en torno a la figura del ‘Tata’, y esta no hizo más que acrecentarlas. Su salida era ya un secreto a voces tras la derrota ante Argentina.

Lo que le ha faltado a México en Qatar 2022 es el gol, mientras que dos delanteros vieron el torneo desde su casa. Santiago Giménez, del Feyenoord neerlandés, no entró en la lista a pesar de ser el delantero más en forma con sus seis goles -cuatro de ellos en la Liga Europa, máximo anotador junto al portugués Vitinha-.

Tampoco el veterano Javier 'Chicharito' Hernández, el autor del último tanto en un Mundial (2018, Corea del Sur) hasta este miércoles. En su caso, a pesar de ser el quinto máximo goleador de la pasada campaña en la MLS con la camiseta de Los Angeles Galaxy, fue vetado tras una presunta indisciplina.

Siguiendo en la ofensiva, la baja del ‘Tecatito’ Corona por lesión hizo daño, aunque tanto Hirving Lozano como Alexis Vega han sido de lo más destacado de la ‘tri’ durante el Mundial.

Por la ausencia del futbolista del Sevilla se esperaba ver a Diego Lainez en la lista de 26 para Catar, pero no fue así. El ‘Tata’ explicó que su ausencia de minutos le hacían tomar esta decisión, aunque no siguió el mismo criterio para otros jugadores de ataque como un Raúl Jiménez que no ha llegado a recuperarse al 100% ni con un Rogelio Funes Mori que, por motivos técnicos, se va de Catar sin minutos.

Demasiados frentes abiertos para una selección que decidió alejarse lo máximo posible de todo el ruido externo. Se fue lejos, a 54 kilómetros de Doha, y redujo al mínimo obligatorio la exposición ante la prensa. A pesar de montar en su cuartel general de Al Khor una zona mixta y sala de prensa, solo fue de adorno, ya que los jugadores y técnico solo hablaron en los compromisos exigidos por FIFA.

Una ‘bunkerizacion’ que no ocultó el propio ‘Tata’ Martino, consciente de las críticas que rodeaban a su selección. Y es que en cada una de las seis ruedas de prensa que ha dado durante el Mundial de Qatar, tuvo algún tipo de encontronazo con un periodista.

Fiel reflejo de la tensión que se vivió con una selección de México que puso frente a Arabia Saudí punto final a su participación en Qatar 2022, a su racha de Mundiales en octavos de final y que tiene en 2026 el reto de dar la talla en ‘su’ Mundial. EFE.

omb-msg/jl