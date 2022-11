La OTAN dice que lo urgente es ayudar a Kiev a subsistir para tratar adhesión

Bucarest, 30 nov. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que lo más “inmediato y urgente” es ayudar a Ucrania a “prevalecer” como país democrático e independiente frente a la agresión rusa, porque de lo contrario no podrá abordarse la cuestión de su adhesión a la Alianza.

“La tarea más inmediata y urgente es garantizar que Ucrania prevalezca como una nación democrática, soberana e independiente en Europa, y para ello debemos movilizar todo lo que podamos en cuanto a apoyo militar, económico, financiero y humanitario a Ucrania”, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa al término de una reunión de dos días de los ministros aliados de Exteriores.

Preguntado si no cree que Ucrania se ha “ganado” ser miembro de la OTAN vista la defensa de sus valores que está haciendo a las puertas de la Alianza, el político noruego recalcó que, “si Ucrania no se impone como Estado soberano independiente, entonces, por supuesto, la cuestión de la adhesión no está en absoluto sobre la mesa”.

“Así que, independientemente de lo que se piense sobre cuándo se puede llegar a ser miembro, una condición previa para que esa cuestión esté en la mesa es que Ucrania prevalezca, y estamos ayudando a Ucrania a hacerlo”, subrayó.

En esta reunión ministerial, apuntó, los aliados se mostraron “dispuestos a mantener el apoyo con equipos militares avanzados, con munición, con combustible, con todo lo que los ucranianos necesitan para defenderse”.

“Y eso es lo urgente, la tarea más importante para los aliados”, agregó.

Al mismo tiempo, llamó la atención sobre el hecho de que hay que “entender que hay mucho entre la nada y la plena adhesión, lo que significa que tenemos que desarrollar una asociación más estrecha, tanto política como práctica, con Ucrania”.

“Esto reforzará nuestras instituciones, les ayudará a pasar de los estándares de equipamiento de la era soviética a los estándares y doctrinas de equipamiento de la OTAN. Esto es bueno para Ucrania. Es bueno para nosotros. Aumentará la interoperabilidad, pero también ayudará a Ucrania a acercarse a la adhesión”, explicó.

Por todo ello, afirmó que “es importante que vayamos paso a paso, el paso más importante y urgente es garantizar que Ucrania se imponga (frente a Rusia), y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

Stoltenberg señaló que los ministros abordaron anoche con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, las necesidades más urgentes del país y el apoyo aliado a largo plazo.

“Ucrania ha logrado avances significativos, pero no debemos subestimar a Rusia”, avisó, y recordó que los misiles y drones rusos siguen atacando ciudades ucranianas, a civiles e infraestructuras críticas.

“Esto está causando un enorme sufrimiento humano, a medida que se acerca el invierno”, lamentó.

Los ministros, dijo, “dejaron claro que nuestro apoyo militar continuado a Ucrania es esencial” y, “en particular, las defensas aéreas adicionales”.

Los ministros aliados anunciaron además contribuciones adicionales al paquete de asistencia integral de la OTAN a Ucrania, por el que le proporcionan ayuda no letal y que incluye combustible y generadores.

En la última sesión de la ministerial participaron los titulares de Exteriores de Bosnia-Herzegovina, Georgia y Moldavia, “tres valiosos socios de la OTAN que se enfrentan a la presión rusa”, comentó Stoltenberg.

“Discutimos nuestras preocupaciones comunes en materia de seguridad y las formas de reforzar nuestra cooperación. Y los aliados acordaron intensificar nuestro apoyo a medida, incluido en materia de creación de capacidades, reformas y formación para mejorar sus instituciones de seguridad y defensa”, indicó.

Además, destacó que también participaron los ministros de Finlandia y Suecia como representantes de esos países “invitados” a entrar en la Alianza que están esperando a recibir la confirmación de Hungría y Turquía para convertirse en miembros de pleno derecho de la organización.

“Su adhesión les hará más seguros, a nuestra Alianza más fuerte y al área euroatlántica más segura. Es hora de darles la bienvenida como miembros de pleno derecho de la Alianza”, enfatizó Stoltenberg. EFE

