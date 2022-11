Dalic: "Roberto Martínez sabe cómo jugarnos"

Doha, 30 nov. El seleccionador de Croacia Zlatko Dalic se mostró cauto ante el encuentro frente a Bélgica, sumido en una crisis interna que el preparador balcánico deja al margen, ante un choque en el que se juega la clasificación para los octavos de final.

El preparador del subcampeón del mundo espera a la mejor Bélgica que no tiene margen de error si quiere sobrevivir en Qatar 2022.

"Roberto Martínez llegó a situar a Bélgica en el primer lugar del ránking de la FIFA. Solo un gran experto y un gran entrenador puede hacer eso. No debemos relajarnos. Vamos a jugar contra una gran selección que sabrá como enfrentarse a nosotros. Tenemos fe y calidad y no debemos renunciar a eso", analizó Dalik, que recordó alguno de los grandes jugadores del actual plantel belga.

"De Bruyne, Lukaku y Hazard están ahí, en este equipo y será una pelea dura. No nos dejaremos engañar porque tenga un momento malo. Esperamos a la mejor Bélgica y nuestros jugadores están listos para esa batalla", argumentó Roberto Martínez.

Dalic no piensa en todo lo sucedido en Bélgica y los problemas internos que padece. "No pienso nada sobre lo que está pasando en Bélgica. Pienso en sus jugadores y eso es lo único que me interesa. Lo otro es secundario para mí, no nos preocupamos por eso en absoluto. Nos importan los buenos equipos, los buenos partidos y lo que han estado mostrando durante los últimos cinco años. No pueden olvidarse de jugar al fútbol de la noche a la mañana y volverse malos ahora. Todo está bien, tranquilo. Sin problemas", añadió el técnico.

Zlatko Dalic considera la cita con Bélgica como una final. Especialmente para su rival que si no gana, se queda fuera del Mundial. "Es un partido decisivo para avanzar y lo tenemos ante el segundo equipo del mundo. Fueron los primeros durante cuatro años, es una gran selección. Si pudiéramos elegir, no habríamos elegido este partido para ser jugarnos el pase", reconoció el técnico del subcampeón del mundo.

"Esperamos un partido complicado. No nos dejaremos engañar por sus malos encuentros antes. El partido es también crucial para ellos, muy importante, quieren pasar de grupo. Estamos listos y debemos resolverlo a nuestro favor. No será fácil", dijo Dalic, que subrayó que no van a buscar el empate que les basta para clasificarse.

"No vamos a por un punto, que es suficiente. Pensar en los puntos no suele ser bueno y tenemos que jugar como lo hicimos ante Canadá. Hemos subido el nivel y debemos mantenerlo ahora", insistió el seleccionador de Croacia que reconoció que hará pocas novedades en el once inicial.

"Contra Canadá jugamos un buen partido con la participación de todos. Veremos durante el entrenamiento pero no hay motivo para hacer cambios en la alineación. Pero nos falta un entrenamiento y ahí decidiremos", indicó Dalic

"Me preocupa el partido igual que contra Marruecos y Canadá. Es importante y crucial. No hay solución. O nos clasificamos, o no. Es verdad que nos basta con un punto pero no vamos a jugar al empate", insistió. "Tanto nosotros como los belgas tenemos objetivos contrarios y pensamos de forma diferente sobre el resultado del grupo. Me preocupa que mi selección esté a su nivel. Veremos para qué nos da. Pero será más difícil, esperamos un partido más complicado que contra Marruecos y Canadá. Bélgica está por encima de Marruecos y Canadá y para nosotros es un compromiso aún más difícil".

Zlatko Dalic espera que Bélgica salga con todo, incluido el delantero Romelu Lukaku que aún no ha jugado en Qatar 2022. "Estamos preparados para que Lukaju juegue. Su forma de jugar con él, cambia. Recibe balones de espaldas a la portería y eso es lo que hará. Y De Bruyne y Hazard se sumarán y le apoyarán. Esa será la manera de jugar".

"Tendremos que hacer una defensa inteligente, es un dato importante. Lukaku no ha jugado mucho últimamente pero un jugador así siempre es peligroso. Es un auténtico delantero centro. Sólido, fuerte, bueno con el balón. Si le defendemos bien, habremos hecho la mitad del trabajo", destacó el seleccionador. EFE

apa/nam