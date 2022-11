Chávez despertó la esperanza mexicana

Manuel Sánchez Gómez

Lusail (Doha), 30 nov. La selección mexicana, que quedó eliminada este miércoles, ganó a Arabia Saudí, pero no pudo completar el sueño de los octavos de final al tener peor diferencia goleadora que Polonia.

Héctor Martin y Luis Chávez, que infundió miedo desde el balón parado, elevaron las esperanzas de un equipo que compitió por el pase hasta el último minuto.

Así jugó México:

- Titulares:

Ochoa (s.c): ¿Jugó?

Sánchez (6): México cargó buena parte de los ataques por su banda y sus centros llevaron peligro, sobre todo uno que conectó con Pineda en plancha. En defensa estuvo correcto, pocas veces los saudíes penetraron por su carril.

Montes (7): Su taconazo en el primer palo elevó la fe mexicana. Desvió el córner lo justo para que la bola fuera a parar a las botas de Martin, que hizo el 1-0

Moreno (6): Tranquilo todo el partido, Arabia Saudí apenas generó nada. Seguro en la salida de balón.

Gallardo (6): Mismo caso que Moreno. La falta de ataque de los saudíes le hizo pasar de puntillas por el encuentro.

Álvarez (5): Salió pasado de revoluciones y se llevó una amarilla a los 16 minutos que le condicionó todo el partido. Con una tarjeta ya, no podía cortar los contraataques de Arabia, su única arma.

Pineda (7): El del AEK jugó sus primeros minutos del Mundial y estuvo presente en muchas de las jugadas de ataque de México. Le falló la definición. Tuvo un remate franco dentro del área que no conectó y un remate en plancha de cabeza que no dirigió a la portería. Al menos atrajo el peligro, algo que no abunda en el conjunto del 'Tata' Martino.

Chávez (9): De los poquitos que no tuvo miedo a la hora de probarlo desde fuera del área. Sus intentos en la primera parte tuvieron poco éxito y salieron muy centrados, pero lo intentó. El premio llegó en un lanzamiento de falta magistral que supuso el 2-0. Estuvo a punto de hacer el tercero con otra falta a la escuadra. Peligro continuo a balón parado.

Lozano (6): Si alguien tenía capacidad para coger la pelota en tres cuartos y conducir, ese era el 'Chucky'. Fue de los pocos que probó suerte con el desborde y dio un asistencia magnífica para que Vega errara un mano a mano en los primeros minutos. Es de los que debía haber asumido más responsabilidades.

Vega (4): Pudo haber propiciado un partido mucho más cómodo para México, pero erró un mano a mano en los primeros cinco minutos. Un fallo de los que marca un partido. Se fue sustituido al descanso. Esas ocasiones no se perdonan.

Martín (7): Desapercibido durante toda la primera parte estuvo en el sitio indicado para adelantar a su selección. Desde el área chica empujó el taconazo de Montes para dar alas a México.

- Sustitutos:

Antuna (7): El 'Tata' le metió como revolución con 0-0 y en sus botas estuvo el 3-0 en una jugada por la banda en la que, en lugar de definir, decidió ser generoso.

Jiménez (s.c): Solo tocó el balón una vez. Pegado a la banda se fue de uno y tiró un centro con el exterior que no llegó a ninguna parte.

Rodríguez (s.c): Entró en los minutos finales y no pudo hacer mucho.

Álvarez (s.c).

EFE

