Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 nov (16.00 GMT)

.- Bruselas (Bélgica).- La Unión Europea colaborará con la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer un tribunal especializado para juzgar los "horribles crímenes" de Rusia, al tiempo que se asegurará con sus socios de que pague por la "devastación" que ha causado en Ucrania con los activos y fondos rusos congelados.

.- Moscú (Rusia).- El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, informó hoy de que en dos meses más de 300.000 reservistas han recibido entrenamiento en el marco de la movilización parcial decretada el pasado 21 de septiembre.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia su visita de Estado con una jornada en la que pasará por el Congreso, se reunirá con la vicepresidenta, Kamala Harris, visitará el cementerio de Arlington y cenará con el presidente, Joe Biden.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente de EEUU, Joe Biden, encabeza el encendido del árbol de Navidad de la Casa Blanca.

.- Ciudad de México (México).- López Obrador viajará a Perú para la cumbre de la Alianza del Pacífico.

.- Shanghái (China).- El expresidente chino Jiang Zemin, que ocupó el puesto entre 1993 y 2003, falleció este miércoles a los 96 años de edad, informó la prensa oficial.

- Ciudad de México (México).- La directora de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, habla en entrevista con EFE sobre la violencia machista en el país.

.- Bruselas (Belgica).- El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, reclamó este miércoles en Bruselas tener representación en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) porque, a su juicio, estar en esta institución comunitaria servirá para "reforzar la seguridad jurídica" del territorio, que es frontera exterior de la Unión.

.- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco celebró la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro ante cientos de fieles.

.- Moscú (Rusia).- Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y la Fuerza Aérea de China efectuaron la quinta patrulla conjunta con aviones estratégicos en la región de Asia y el Pacífico, y por primera vez aviones rusos aterrizaron en un aeródromo chino y bombarderos chinos en uno ruso.

.- Pekín (China).-La política china de cero covid se enfrenta estos días a su mayor desafío, con un abrupto aumento del número de contagios y con la paciencia de la población al límite dadas las fuertes restricciones que implica.

Washington,30 nov. El volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo que todavía permanece activo, entró en erupción este lunes por primera vez en casi 40 años.

.- Madrid (España).- Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid ha resultado herido leve este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo de fabricación casera que se encontraba en un sobre que llegó a la sede de la legación diplomática, informaron a EFE fuentes policiales.

.- Katmandú (Nepal).- Activistas se manifestaron hoy en Katmandú para exigir más apoyo del Gobierno en la prevención y tratamiento para pacientes con VIH/Sida.

.- Tegucigalpa (Honduras).- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) conmemora sus 40 años de fundación exigiendo justicia por la desaparición de más de un centenar de personas, entre hondureños y extranjeros, en los decenios de los 80 y 90 del siglo pasado.

.- Moscú (Rusia).- El dirigente opositor ruso Iliá Yashin, procesado por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Ejército ruso en el norte de Kiev, acudió hoy a una audiencia en el tribunal Meschanski de Moscú.

.- Colombo (Sri Lanka).- Activistas por los derechos de las mujeres llevan a cabo este miércoles una protesta por el alto coste de vida y la crisis económica cerca del complejo del Parlamento en Colombo, Sri Lanka.

.- Bruselas (Bélgica).- La inflación interanual de la eurozona cayó seis décimas en noviembre, hasta el 10 %, en comparación con el 10,6 % registrado un mes antes que marcó un nuevo máximo histórico en los países de la moneda común, según el dato preliminar publicado hoy por Eurostat.

.- Barcelona (España).- Cardiólogos del Hospital Vall d'Hebron junto con técnicos de General Eléctric han desarrollado una novedosa sonda transesofágica que permite visualizar corazones de bebés de a partir de 5 kilos en tres dimensiones y en tiempo real, lo que permite hacer operaciones de cardiopatías en niños pequeños de forma más precisa y segura.

.- Calcuta (India).- Activistas se manifestaron hoy en Calcuta para exigir más apoyo del Gobierno en la prevención y tratamiento para pacientes con VIH/Sida.

.- Caracas (Venezuela).- La Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) presenta los resultados de un estudio sobre la capacidad operativa del sector y sus niveles de producción y ventas, además de otros indicadores, durante el tercer trimestre de este año.

.- Nis (Serbia).- Una colmena de paneles solares, un guante inteligente para ciegos y robots agricultores. Estos son algunos de los frutos del "ecosistema tecnológico" que Serbia, un país candidato a entrar en la Unión Europea (UE), está impulsando con ayuda de fondos comunitarios.

.- Belgrado (Serbia).- Facultades universitarias, institutos científicos y empresas emergentes conformarán en Belgrado el mayor centro de investigación tecnológica de los Balcanes, llamado "BIO4", con el que el Gobierno serbio espera frenar la fuga de talentos de esta región en el sureste de Europa.

.- Medan (Indonesia).- Recolectores de basura en la ciudad indonesia de Medan colectan desperdicios plásticos. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia, el país produjo más de 30,8 millones de toneladas de desechos en 2021 de los que un 17,6% fueron residuos plásticos.

.- Caracas (Venezuela).- Venezuela busca reactivar el sector automotriz mediante la importación y ensamblaje de vehículos procedentes de Irán, un plan para el que representantes de esa industria piden al Gobierno de Nicolás Maduro recuperar la financiación para la compra de los automóviles, que se redujo a la mitad en un año.

.- Novi Sad (Serbia).- Cultivos conectados a internet, satélites y robots que predicen con la ayuda de inteligencia artificial el clima y las necesidades de los vegetales. Así es como Serbia, un país candidato a entrar en la UE, pretende crear una aldea agrícola digital que se adapte al cambio climático.

.- Roma (Italia).- La Via Appia, una de los calzadas más importantes de la antigua Roma, construida hace más de 2.300 años para unir el centro del imperio con la estratégica Brindisi, el puerto de acceso a Oriente, quiere volver a estar en los mapas del mundo entero entrando en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

.- Nueva York (EE.UU.).- La temporada navideña de Nueva York inicia oficialmente este miércoles con la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center, el más famoso del mundo.

.- Guadalajara (México).- El escritor mexicano Jorge Volpi subrayó en entrevista que el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es "esencialmente conservador", y lamentó que México haya pasado de ser un país "víctima" en la frontera norte de las políticas de EEUU a "verdugo" de migrantes en la frontera sur con Guatemala.

.- Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) entrega el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz a la escritora mexicana Daniela Tarazona.

.- San Salvador (El Salvador).- La escritora salvadoreña Roxana Méndez conversa con EFE sobre sus obras y proyectos futuros tras ganar recientemente el Premio Internacional de Poesía José Hierro.

Taipéi (Taiwán).- El triatleta profesional, Gustav Iden y Kristian Blummenfelt se encuentran de visita en Taiwán en donde han convivido con medios.

.- Barcelona (España).- La capitana del Barcelona y dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994), dice que todas las mejoras que las jugadoras internacionales están pidiendo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tienen como “finalidad que la selección gane un título en un futuro próximo y que sea líder en el proyecto de selección femenina igual que lo es en la masculina”.

Al Wakrah (Catar), 30 nov (EFE/EPA).- (Imagen: Rungroj Yongrit) Con Francia con pie y medio en octavos de final, la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial de Qatar centrará su interés en el partido que enfrenta a Australia y a Dinamarca, ya que el vencedor de dicho duelo tendrá prácticamente garantizado su billete para la siguiente fase.

Doha (Catar), 30 nov (EFE/EPA).- (Imagen: Martin Divisek) El mercado Souq Waqif de Doha se llenó este miércoles de aficionados que acuden al Mundial de Qatar 2022 coreando himnos y portando banderas de diversos países.

.- Doha (Catar).- Hayime Moriyasu, seleccionador de Japón, rival de España este jueves en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022, declaró a EFE en la previa del partido que les enfrentará, en el estadio Jalifa, que la selección de Luis Enrique es "muy buena, táctica y técnicamente".

.- Doha (Catar).- El riesgo de recibir una segunda cartulina amarilla que provocaría que Sergio Busquets no pudiese disputar los octavos de final si España sella su clasificación ante Japón no condicionará la decisión del once de Luis Enrique Martínez, y tal como reconoció el seleccionador español "no hay nada que proteger".

