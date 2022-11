Alexia: "La finalidad es que la selección gane un título"

Barcelona, 30 nov. La capitana del Barcelona y dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994), dice que todas las mejoras que las jugadoras internacionales están pidiendo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tienen como “finalidad que la selección gane un título en un futuro próximo y que sea líder en el proyecto de selección femenina igual que lo es en la masculina”.

Además, en esta entrevista con EFE, Alexia cuenta cómo está llevando emocionalmente su grave lesión de rodilla. Este miércoles se estrena en la plataforma audiovisual Prime Video su docuserie: ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’ (Alexia: El trabajo siempre triunfa).

Pregunta: En la docuserie se abre emocionalmente en algunos momentos. Ahora está viviendo un momento difícil a causa de su lesión de rodilla. ¿Qué le está ayudando a gestionarlo emocionalmente?

Respuesta: Llevo cuatro meses y medio con la lesión y lo que he aprendido hasta ahora es que es una montaña rusa de emociones total. La semana pasada sentí una especie de molestias y ya empecé a pensar que algo no iba bien. Esta semana, en cambio, me siento superbien y como que ya puedo jugar. Al final tienes que intentar estar lo más estable posible dentro de las molestias normales que implica la rehabilitación.

P: ¿Cuenta con la ayuda de un psicólogo?

R: Por parte del Barça contamos con un psicólogo que forma parte del cuerpo técnico. Pero, hasta ahora, no he sentido la necesidad de utilizarlo.

P: Dice que su mente a veces siente como si ya estuviera preparada para volver a jugar. ¿Cómo frena esas ganas?

R: Es mentira, eh (ríe). Y se pasa rápido. Al final bajas a ver el entrenamiento y ves cómo vuelan aquellas y te das cuenta de que aún no estás preparada. Por la experiencia de otras compañeras y de gente que ha visto muchas lesiones de este tipo, a partir del sexto mes ya te ves capaz de jugar, pero realmente aún no estás recuperada. Se trata de un tema biológico, la plastia necesita un tiempo para madurar.

P: Es muy competitiva, constante y perfeccionista en su trabajo. ¿Cómo se gestiona esta manera de ser estando lesionada?

R: Antes lo hacía para tener el mejor rendimiento posible y ponerlo al servicio del equipo y ahora lo hago para recuperarme lo mejor posible para ponerme al servicio del equipo. Pero el compromiso y los valores son los mismos.

P: ¿Durante la lesión ha llegado a pensar que no podría volver al nivel que tenía?

R: Todas las cosas que te puedan pasar por la cabeza te pasan. He llegado a pensar que no jugaría más y he llegado a pensar lo que pienso ahora, que volveré mucho mejor. El denominador común de lo que te dicen todas las personas que han pasado por esta lesión es que vas a volver mejor, vas a conocer mucho mejor tu cuerpo y sabrás cómo cuidarte más.

P: Lleva cinco meses sin competir, pero su imagen como mejor futbolista del mundo y referente en el crecimiento del fútbol femenino no para de agigantarse. El segundo Balón de Oro o esta docuserie son ejemplos de ello.

R: En lo del Balón de Oro creo que tuve bastante fortuna porque se cambiaron los criterios y pasaron de tener en cuenta el año natural a la temporada anterior. Y, por lo demás, es ir haciendo camino. Hago esto para que haya una visibilidad y se normalice. Consumo mucho este tipo de documentales. Acepté la propuesta cuando me puse a ver la televisión y quería ver un documental sobre deportistas mujeres y no lo encontré.

P: En uno de los momentos de la docuserie, antes de la Eurocopa, tiene una conversación con su madre en un balcón. Allí le expone su preocupación por las condiciones en las que compiten en la selección española.

R: Esa conversación sucedió cuando aún no se había alcanzado el acuerdo por las cosas básicas que nosotras considerábamos que debíamos tener y que se resolvió antes de la Eurocopa. Creo que puedo hablar en nombre de las capitanas: esas negociaciones fueron bastante desgastadoras. Los pequeños detalles marcan la diferencia en la superlite. Por suerte, estos mínimos se cerraron tras muchos meses de negociación.

P: ¿Ve una solución para el conflicto que hay ahora en la selección española?

R: Quiero pensar que sí. Es complicado hablar de todo esto porque en este asunto ha habido información y desinformación que no sé de dónde viene. Quien la haya generado y la haya filtrado, tanto las cosas que son ciertas como las que no, sus intereses tendrá. Considero que estas cosas no deberían haber salido.

A día de hoy, la gente sigue sin saber las razones y por mi parte no las sabrán porque pienso, por lo menos ahora, que son cosas que se deben tratar de forma interna, profesional y con la finalidad de que la selección gane un título en un futuro próximo y sea líder en el proyecto de selección femenina como lo es en la masculina.

P: Está en el Barcelona, un club que ha apostado por la profesionalización del fútbol femenino. La RFEF cuenta con los mismos o más recursos económicos que otras potentes federaciones europeas y con una generación muy talentosa, pero los resultados no llegan. ¿Le preocupa que pasen los años y no se solucione?

R: En esto del fútbol no hay una fórmula mágica que te haga ganar. Como deportista me gusta sentir que hago todo lo posible para acercarme a ganar. Esa es la manera en la que vivo más tranquila y que me da más paz a la hora de afrontar los partidos. En la élite, como me pasa en el Barça siendo capitana, lo normal es tener comunicación con el club. Es la manera de crecer. Hay que escuchar lo que la jugadora considera que acercará a ganar. No lo llevéis, por favor, a lo de los entrenadores.