ACTUALIZA 1-Canelo Álvarez dice que se dejó llevar y se disculpa con Messi tras su amenaza

(Actualiza con reacción de Messi)

CIUDAD DE MÉXICO, 30 nov (Reuters) - El boxeador mexicano Canelo Álvarez se disculpó por haber amenazado públicamente a Lionel Messi después de que se ofendiera por un video del vestuario en el que el delantero argentino aparecía apartando con un pie una camiseta mexicana en el suelo.

Messi anotó el sábado en la victoria de Argentina 2-0 sobre México en el Mundial y Álvarez, que tiene 2,2 millones de seguidores en Twitter, publicó "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!" al haberse ofendido por el vídeo.

El miércoles, sin embargo, Canelo tuiteó que se dejó llevar y pidió disculpas a Messi y a todo el pueblo argentino.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios fuera de lugar", afirmó Álvarez. "Así que quiero pedir disculpas a Messi y al pueblo de Argentina".

Messi, de 35 años, respondió tras la victoria de Argentina 2-0 sobre Polonia por la jornada final del Grupo C, que le dio a la "albiceleste" el paso a los octavos de final del Mundial.

"Ví que habló ahora, pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie (...) no tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie", sostuvo el capitán argentino.

El jugador mexicano Andrés Guardado había defendido al delantero argentino diciendo que el video no mostraba nada fuera de lo normal.

México derrotó el miércoles 2-1 a Arabia Saudita en su último partido del Grupo C pero quedó fuera del Mundial por diferencia de gol. Argentina ganó la zona y Polonia finalizó segunda. (Reporte de Angelica Medina in Ciudad de Mexico. Editado en español por Javier Leira)