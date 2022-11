Achraf-Davies, duelo de velocistas

Redacción deportes, 30 nov. Las bandas del Estadio Al Thumama de Doha, con un césped perfecto para la carrera, se convertirán este miércoles en una autopista que durante noventa minutos recorrerán dos de los hombres más rápidos del planeta fútbol: el marroquí Achraf Hakimi y el canadiense Alphonso Davies, un par deauténticos atletas que vivirán un duelo de velocistas en todo lo alto.

El Marruecos-Canadá no solo decidirá el destino del combinado africano, que depende de sí mismo para alcanzar los octavos de final frente a una selección que ya está eliminada. Achraf, lateral derecho, y Davies, izquierdo, se verán las caras por cuarta vez en su carrera (se enfrentaron tres veces cuando Achraf jugaba en el Dortmund) en otro duelo atlético en la cumbre.

Los dos aparecen siempre en las listas de los más veloces de cada temporada. Incluso han competido por hacerse por el primer puesto de forma encarnizada. Como en el curso 2020/21, cuando Davies, con una velocidad máxima de 36,5 kilómetros por hora, fue el más rápido de todo el año. En la segunda posición, con una marca de 36,48, a muy poca distancia, quedó Achraf.

Este año, Achraf se ha quedado algo rezagado. La lista oficial que publicó la UEFA de los jugadores más rápidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones colocó a Davies en la sexta posición con una velocidad punta de 36,2 kilómetros por hora, mientras que Achraf no entró en un 'top ten' liderado por Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk) y por Ousmané Dembélé (Barcelona), que alcanzaron los 36,6 kilómetros por hora.

En la Bundesliga, según datos oficiales publicados por la organización, hasta el parón provocado por el Mundial, Davies ocupa la tercera plaza esta temporada en el ránking de velocistas. El jugador del Bayern Múnich llegó a alcanzar los 36 kilómetros por hora y sólo fue superado por Moussa Diaby (36,52 en el Bayer Leverkusen) y por Nathan Ngoumou (36,17 en el Borussia Mönchengladbach).

Sin embargo, la supremacía que mantiene Davies sobre Achraf esta campaña en los datos de velocidad punta no se ha visto reflejada en el Mundial. En Catar, pese al empeño del jugador del Bayern Múnich, Canadá ya está eliminada y no se jugará absolutamente nada tras perder sus dos partidos (1-0 frente a Bélgica y 4-1 frente a Croacia).

Davies, por lo menos, se irá de la Copa del Mundo con el botín de un gol, el más rápido del Mundial hasta el momento (dos minutos): el que le hizo a Croacia y que abrió un marcador que luego volteó el conjunto croata. Aún así, pese a esa celebración, también vivió un momento amargo después de fallar un penalti contra Bélgica que detuvo Thibaut Courtois y que habría valido un punto para su selección.

En descargo de Davies hay que decir que no llegó bien al torneo. Se lesionó poco antes, sufrió una rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho el pasado 5 de noviembre durante un encuentro frente al Hertha Berlín. Llegó muy justo al estreno de su selección ante Bélgica y no ha estado al cien por cien para aportar más mordiente a un equipo que no jugaba un Mundial desde México 1986.

Además, ya estaba algo cargado de minutos este curso y con los partidos que se ha perdido por lesión incluidos, ha jugado un 71,5 por ciento de todo el tiempo posible. Mientras, Achraf llega más en forma. Esta temporada no ha tenido que buscarse la vida por la enfermería, en Marruecos goza de mucho protagonismo y, de momento, a su selección no le ha ido mal en el Mundial.

Aunque mirará de reojo el partido que disputarán Croacia y Bélgica, Achraf tiene muchas posibilidades de celebrar una clasificación para los octavos de final. Y seguro que será una pieza clave en el combinado que dirige Walid Regragui, que cuenta con un jugador que a lo largo de su carrera ha marcado 41 goles y ha dado 53 asistencias.

Pero Achraf no lo tendrá fácil para aumentar esos números ante Canadá. Su velocidad, aparte de su calidad, es una de las claves de su éxito. Y, en esta ocasión, si el seleccionador John Herdman decide no reservar a Davies para evitar una recaída, tendrá enfrente a un jugador que será capaz de plantarle cara sobre el césped del Estadio Al Thumama, que por un día se convertirá en una autopista donde competirán un par de futbolistas con aptitudes de velocistas.

Juan José Lahuerta