A FONDO-Exportaciones petroleras venezolanas fluyen con el uso de documentos falsos y barcos ligados a Irán

Por Marianna Parraga y Jonathan Saul

HOUSTON/LONDRES, 30 nov (Reuters) - Cuando el supertanquero Young Yong partió al puerto chino de Qingdao en septiembre del año pasado, tenía certificados de calidad para su carga que indicaban que transportaba crudo malasio, según documentos revisados por Reuters.

Sin embargo, imágenes satelitales y fotos muestran que el barco, de propiedad china, había cargado el petróleo cuatro meses antes en Venezuela, un país socio de la OPEP en Sudamérica que se encuentra bajo sanciones petroleras de Estados Unidos.

El Young Yong es uno de los tres buques identificados por Reuters que fueron fletados por empresas poco conocidas para exportar petróleo venezolano y que usaron documentos falsos para ocultar su origen, según documentos de transporte y 11 fuentes con conocimiento del negocio. Dos de los petroleros, incluido el Young Yong, fueron sancionados este mes por autoridades estadounidenses por violar las sanciones a Irán, uno de los aliados más cercanos de Venezuela.

Seis especialistas en transporte marítimo y comercio de petróleo dijeron a Reuters que el uso de documentos falsos para ocultar cargamentos procedentes de países sancionados, entre ellos Venezuela e Irán, ha elevado los riesgos de incumplimiento para empresas petroleras y firmas comerciales en medio de la proliferación de sanciones internacionales.

"Ahora está claro que no se puede confiar en los certificados de origen, incluso cuando vienen con documentación oficial de gobierno", dijo Cari Stinebower, socia con sede en Estados Unidos de la firma de abogados Winston & Strawn, que asesora a empresas petroleras y comerciales sobre cómo cumplir con sanciones.

El Young Yong fue una de varias embarcaciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 3 de noviembre de formar parte de una "red de contrabando" que ha usado documentación falsa para enviar petróleo iraní para financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hezbolá. El Tesoro designó el petrolero como activo congelado e impuso sanciones a su propietario, Technology Bright, registrado en Islas Marshall.

La Tesorería estadounidense declinó comentar sobre la participación del Young Yong o de otros buques identificados por Reuters en el transporte de crudo venezolano.

Stinebower, que anteriormente trabajó como consejera legal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Tesorería, dijo que el uso de documentos falsos para desdibujar el origen de cargamentos es una práctica perfeccionada por Irán para evadir sanciones. Citando casos en los que ha trabajado como abogada comercial, Stinebower dijo al parecer la técnica está siendo adoptada ahora para transportar petróleo venezolano, pero declinó proveer detalles.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA no respondieron a solicitudes de comentarios. La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York tampoco respondió a las preguntas de Reuters.

Documentos de PDVSA revisados por Reuters mostraron que un tanquero de nombre Comuna cargó 1,98 millones de barriles de petróleo en el puerto venezolano de Jose del 11 al 21 de mayo del año pasado.

Sin embargo, la empresa independiente de monitoreo TankerTrackers.com, que se especializa en el análisis de movimientos de buques para la investigación de empresas de seguros y armadores, usó imágenes de satélite y fotos para identificar el buque tanque como el Young Yong.

Las imágenes muestran que el nombre del barco fue borrado con pintura, pero el tanquero pudo ser identificado por los distintivos arcos blancos que flanquean su puente, la posición de las grúas en su cubierta y la forma de su chimenea, dijo Samir Madani, propietario de TankerTrackers.com.

Cuando el Young Yong zarpó de Venezuela tras cargar el petróleo, su transmisor de localización indicó que partía desde el puerto de Lomé, en África Occidental.

El Young Yong hizo una parada cerca de Malasia entre principios de julio y agosto de 2021. Mientras estaba allí, el 8 de julio, obtuvo un certificado de calidad del laboratorio Saybolt, con sede en Singapur, que identificó su carga como crudo pesado malasio, que tiene características similares al crudo pesado Merey 16 de Venezuela. El documento certifica características del petróleo -como su densidad, niveles de azufre y metales- que permiten al comprador confirmar que el cargamento se ajusta a las especificaciones del contrato.

El propietario de Saybolt en Estados Unidos, Core Laboratories N.V., dijo a Reuters que había certificado el crudo como una mezcla de petróleo pesado malayo basándose en la documentación que recibió del cliente y en su análisis de la calidad del petróleo. La empresa dijo que no tuvo razones para dudar que fuera así. No identificó quién era el cliente.

El certificado de calidad fue compartido con Reuters por el grupo de defensa United Against Nuclear Iran (UANI), que rastrea los embarques que podrían violar las sanciones.

La base de datos marítima Equasis listó los datos de contacto del propietario del Young Yong, Technology Bright, como a cargo de East Wind Ship Management, con sede en Hong Kong. Un reportero de Reuters no pudo encontrar a East Wind Ship Management en la dirección que figuraba en la base de datos ni encontrar un contacto en otro lugar para obtener comentarios.

Reuters no pudo identificar al comprador del petróleo en China.

Las autoridades indonesias dijeron a principios de noviembre que el Young Yong había encallado frente a las islas Riau el 26 de octubre. UANI dijo que el barco estaba cargado con fuel oil venezolano cuando tuvo el incidente y que probablemente se dirigía a Nipah, un popular centro para transferencias de carga de barco a barco cerca de aguas indonesias, según imágenes satelitales y datos de seguimiento del buque, analizados por el grupo.

SANCIONES INFRUCTUOSAS

Christian M. Ingerslev, presidente ejecutivo de Maersk Tankers, dijo que la proliferación de sanciones ha dado lugar a "flotas separadas y mercados separados que funcionan en paralelo": algunos buques operan fuera del radar para dar servicio a países sancionados, a veces sin una póliza de seguros adecuada, dijo.

El corredor marítimo Braemar PLC, con sede en Londres, estimó que la flota total que presta servicios a Irán y Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, consiste en más de 200 tanqueros, incluyendo unos 82 superpetroleros como el Young Yong que pueden transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo cada uno.

Estados Unidos impuso sanciones comerciales a Venezuela en 2019 tras calificar de farsa la reelección de Maduro el año anterior. Washington, que ha mantenido presión sobre el líder socialista para que celebre elecciones justas y libere a los presos políticos, dijo la semana pasada que podría relajar las sanciones si hay avances en las conversaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

El uso de una amplia gama de tácticas -incluyendo documentación falsa, nombres ficticios de buques y transferencias de cargamentos en el mar- ha permitido a Venezuela exportar más de 360 millones de barriles de crudo y combustibles desde la imposición de las sanciones de Estados Unidos, según cálculos de Reuters basados en documentos internos de PDVSA y datos de seguimiento de buques.

Eso representa más de dos tercios de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela desde 2019 hasta octubre de 2022. El resto se dirigió directamente a su aliado Cuba o a otros destinos en el Caribe y Europa bajo excepciones a las sanciones de Estados Unidos, según cálculos de Reuters.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios sobre las cifras. Cuando se le preguntó sobre los hallazgos de Reuters sobre el uso de documentación falsa por parte de buques que transportan crudo venezolano, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que "nuestras sanciones a Venezuela siguen vigentes".

En documentos de PDVSA de mayo de 2021 figura Yunshu Maritime Ltd como fletador del Comuna, el nombre utilizado por el Young Yong para cargar crudo venezolano ese mes. Los documentos navieros de PDVSA y facturas del cargamento de septiembre de 2021 no listaban los datos de contacto de Yunshu Maritime. Reuters no pudo encontrar un sitio web o una dirección de la empresa.

Yunshu Maritime también fletó otro supertanquero que cargó petróleo venezolano en mayo de 2021 bajo el nombre de Joy, según los reportes de carga de PDVSA. Utilizando imágenes y fotos satelitales, TankerTrackers.com lo identificó como el petrolero de bandera panameña Adisa, que también fue sancionado este mes por la Tesorería estadounidense por transportar petróleo iraní.

El Departamento del Tesoro dijo que el buque es controlado por una empresa propiedad de Viktor Artemov, un ciudadano ucraniano que supervisa una red de empresas encubiertas utilizadas para vender petróleo iraní sancionado y canalizar las ganancias a la Guardia Revolucionaria y a Hezbolá.

Artemov, que ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, no respondió a solicitudes de comentarios.

La Tesorería identificó al propietario del Adisa como Triton Navigation Corp, listada en Equasis como a cargo de Thomarose Global Ventures. Reuters no pudo localizar a Thomarose Global Ventures, con sede en Nigeria, para comentarios.

El Adisa configuró su señal de localización para que pareciera que había zarpado desde África a principios de junio de 2021 con destino a Malasia. El barco hizo una parada en Malasia entre julio y principios de septiembre y luego apagó su transmisor durante aproximadamente una semana antes de reaparecer cerca de Qingdao a mediados de septiembre, donde descargó, según los datos de seguimiento del buque.

Sin embargo, un manifiesto de carga del Adisa fechado el 3 de junio de 2021 y emitido por West Atlantic Port Services en Togo dijo que el buque había cargado 1,89 millones de barriles de una mezcla pesada de crudos de África Occidental, según el documento revisado por Reuters. West Atlantic Port Services no respondió a llamadas telefónicas en busca de comentarios. (Reporte adicional de Daphne Psaledakis y Matt Spetalnick en Washington y Michelle Nichols en Nueva York Editado en español por Javier López de Lérida)