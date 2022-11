Una serie de temblores con magnitud de hasta 4,8 sacuden isla griega de Eubea

Atenas, 29 nov. Una serie de temblores con una magnitud máxima de 4,8 sacudieron esta mañana la isla griega de Eubea y la región capitalina de Ática, sin que se hayan reportado daños.

Según indicó el presidente de la Organización de Planificación y Protección de Terremotos de Grecia, Efthymios Lekkas, a los medios locales, el epicentro del seísmo inicial estuvo localizado cerca de la localidad de Almyropótamos, en el centro de la isla, a una profundidad focal de unos 10 kilómetros.

El temblor, que se produjo a las 06.32 hora local (04.32 GMT), se sintió asimismo en Atenas y en parte de la región capitalina de Ática.

La serie de temblores que siguieron alcanzaron una magnitud de 4 a 4,2, y según Lekkas, todavía no se puede decir con seguridad si el primero era el terremoto principal.

Lekkas añadió, no obstante, que no cabe esperar que se produzca un fuerte seísmo posterior, ya que el área donde se han producido no tiene una actividad sísmica intensa.

A pesar de que tan solo se han registrado grietas muy superficiales en algunos edificios de Eubea, el alcalde de Caristo, en el sur de la isla, ordenó que los colegios permanezcan hoy cerrados. EFE

ih/pss