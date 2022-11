Talbi: "No es un once contra Mbappé, es un once contra once"

Doha, 29 nov. Montassar Talbi, futbolista de la selección de Túnez, afirmó este martes en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse a Francia en un partido decisivo para el futuro de su selección en el Mundial de Qatar, que Francia no es sólo Kylian Mbappé y que su equipo tendrá que fijarse en todo el colectivo rival.

Con un punto tras empatar en el primer partido con Dinamarca (0-0), Túnez tiene una misión casi imposible para alcanzar los octavos de final. Debe ganar a Francia y esperar un resultado favorable en el Australia-Dinamarca. Talbi, que jugó hace tres semanas contra Mbappé con el Lorient en la Ligue 1, dejó claro que el astro francés no es el único peligro del combinado comandado por Didier Deschamps.

"Será un partido complicado en la gestión de las emociones y el ritmo del juego. Tendremos que ser pacientes, no sólo defender o atacar. Francia tiene muy buenas individualidades, es un muy buen equipo en transición. Y sí, Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo en esta área. Jugué contra él hace tres semanas, pero no es once contra Mbappé, son once jugadores contra once jugadores. Van a contar muchos factores, el ambiente, lo que está en juego, el aspecto del partido...", destacó.

Talbi reconoció que la derrota ante Australia de Túnez (0-1) fue "decepcionante y frustrante", y recordó que el fútbol "no es una ciencia exacta". "Aunque tenemos nivel para hacerlo mejor, no fuimos capaces de concretar nuestras oportunidades. Pero no tenemos tiempo para frustrarnos", manifestó.

"Lo bueno de este tipo de competiciones es que vamos de menos a más. Cuatro días después de perder contra Australia, tenemos una oportunidad de oro para redimirnos, mostrar otra cara y hacer algo grande contra Francia", agregó.

También habló sobre su afición, que acudió en gran número a ver el partido ante Australia, y dejó claro que es "muy importante" para el equipo africano y que sintieron haberlos "decepcionado".

"Perdimos y siguieron cantando. La fuerza que nos dan es increíble, son quizás la mejor afición aquí en Catar", señaló.

Por su doble nacionalidad (también tiene la francesa), manifestó que tiene muchos amigos y familia en Francia y que, por eso, el choque que disputará este miércoles "será especial" para todos los que les rodean. "Pero queremos hacerlo lo mejor posible, por el país, y ganar", añadió.

Finalmente, habló sobre la victoria de Marruecos sobre Bélgica (2-0) y reconoció que puede ser un partido inspirador para Túnez: "Podemos hacer algo bueno, lo demostramos en nuestro primer partido contra Dinamarca. Francia supone un reto muy grande, pero tenemos la capacidad y las habilidades para incomodarlos. Estamos preparados para enfrentarnos a ellos. Creemos en nuestras opciones". EFE

jjl/lm