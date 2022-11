Sony apuesta por metaverso con dispositivo que capta movimientos

(Bloomberg) -- El último dispositivo de Sony Group Corp. es un conjunto de rastreadores de movimiento portátiles diseñados para llevar a los usuarios al metaverso en sus teléfonos.

El nuevo sistema Mocopi consta de seis discos que se colocan alrededor de las muñecas, los tobillos, la cabeza y las caderas del usuario, que se utilizan para animar avatares dentro de varias aplicaciones del metaverso en los teléfonos Android de Sony o iPhone de Apple Inc. El kit del sistema Mocopi, que tendrá un precio de 49.500 yenes (US$360) y se lanzará en Japón en enero, se suma a las incursiones de la compañía en el segmento de realidad virtual y aumentada.

Sony, con sede en Tokio, ha hecho un gran esfuerzo por expandir su imperio de juegos más allá de su tradicional fortaleza de juegos de consola con más dispositivos periféricos para computadoras personales y juegos móviles. La compañía también cuenta con los auriculares de realidad virtual de PlayStation y un sucesor a la vista, ambos diseñados para desarrollar un ecosistema de experiencias de realidad virtual en la línea prevista por Meta Platforms Inc., de Mark Zuckerberg.

Las aplicaciones del metaverso y la realidad virtual no han logrado llegar a un público masivo hasta ahora, ocupando solo un nicho del mercado global de juegos y periféricos. Sony apuesta por poder impulsar este segmento con su marca PlayStation y su talento para el desarrollo de software.

Nota Original:Sony’s New Metaverse Bet: $360 Wearable That Captures Your Moves

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.