El arte social, pieza clave de programa de dotación de agua en Latinoamérica

Puerto Morelos (México), 28 nov. Obras de teatro, pintura y música fueron las actividades artísticas clave para integrar las acciones que permitieron llevar agua potable a 200.000 personas mediante un programa impulsado, entre otras, por la fundación de la firma FEMSA, señaló la directora ejecutiva de la institución, Lorena Guillé Laris.

En estos quehaceres artísticos se incluyeron elementos de usos y costumbres y la cosmovisión de las comunidades rurales de los países donde se implementó la iniciativa Lazos de Agua.

El programa tiene como meta llevar agua a comunidades rurales, saneamiento e higiene a más de 200.000 personas antes de diciembre de 2022 y esta se alcanzó en junio pasado, pero el problema es muy grande pues se estima que en Latinoamérica hay más de 150 millones de personas sin acceso al agua.

"Tenemos evidencia que prueba cómo el arte social ayuda a generar este cambio de comportamiento y se mantiene en el tiempo", señaló.

En entrevista con EFE Guillé explicó que uno de los primeros pasos al poner en marcha la iniciativa, consistió en integrar un grupo de antropólogos y expertos que ayudaron a entender la forma en la que las comunidades ven el agua.

"Hemos tenido comunidades de donde hay grupos originarios que, por su cosmovisión, ven el agua como algo sagrado, conectarnos con esa realidad es acompañar a las comunidades", destacó.

Consideró sumamente importante el que el elemento de cambio de comportamiento se adapte a la realidad de cada comunidad y por tanto se hace un trabajo de participación ciudadana de codiseño para poder llevar este elemento, a través de arte social, entonces en algunas comunidades llegamos a través de teatro y de 'puppets' (marionetas).

"No es suficiente solamente asegurar el acceso sino que para que la sostenibilidad del agua se asegure es súper necesario el cambio de comportamiento", reconoció.

Lazos de Agua es una iniciativa multisectorial impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, One Drop Foundation y Fundación Coca-Cola, tiene como Socios de ejecución Fundación PLAN de Colombia, Water For People de Guatemala, Living Water International en México, WaterAid America en Nicaragua y la Fundación Moisés Bertoni en Paraguay.

El jefe de la División de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Campos, consideró al proyecto Lazos de Agua como un programa de innovación social que permite un mayor nivel de efectividad al lograr que las enseñanzas se mantengan a lo largo del tiempo.

"La innovación por sí sola no va a resolver los problemas, a veces cuando se crea la infraestructura no se utiliza adecuadamente, la gente tiene acceso agua y se les da jabón, pero no se lavan las manos, este no es sólo un tema de la falta de recursos, sino del de la falta del hábito, del conocimiento, de utilizarlo", explicó.

Indicó que por medio de diferentes expresiones artísticas han logrado que la gente de las comunidades adopte prácticas sencillas pero de gran importancia como el lavado de manos.

"En algunos lugares es la música la que tiene un efecto mucho más efectivo que las marionetas o los títeres, o las obras de teatro, o las dinámicas que se hace por grupo, no hay una específica que sea más efectiva con la otra lo que hace One Drop es conjuntamente con un grupo de antropólogos van a la comunidad y se involucran con ellos y arman todo un paquete de cambio de comportamiento", expuso.