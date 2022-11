Corte Suprema señala división en prioridades fronterizas Biden

(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos se refirió a una división en torno a la iniciativa del presidente Joe Biden para modificar las prioridades de deportación del Gobierno, ya que algunos conservadores critican a la Administración por decir que los tribunales federales carecen de las facultades para bloquear las nuevas directrices.

Tras escuchar argumentos durante más de dos horas en Washington, los jueces enviaron señales ambivalentes sobre un intento de Texas y Luisiana de invalidar la política por violar la ley federal de inmigración. La Administración dice que está intentando dedicar sus limitados recursos a los inmigrantes indocumentados más peligrosos y a aquellos que han cruzado recientemente la frontera.

La procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, encontró una fuerte resistencia a su afirmación de que, durante años, los tribunales federales se han extralimitado en su autoridad descartando normas emitidas por agencias gubernamentales.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se mostró incrédulo y calificó la postura de la Administración de “bastante radical”. Dijo que significaría que miles de casos se han decidido de forma errónea. El juez Brett Kavanaugh describió la estrategia como “bastante asombrosa”.

Ambos jueces se desempeñan hace mucho tiempo en una corte federal de apelaciones de Washington que con frecuencia escucha impugnaciones a las reglas de las agencias y las anula “cinco veces antes del desayuno”, en palabras de Roberts.

La jueza liberal Elena Kagan se pronunció en la dirección opuesta, cuestionando el derecho de los estados a desafiar —y con frecuencia bloquear— todas las nuevas políticas de inmigración, sin importar qué partido controle la Casa Blanca. Se refirió a normas procesales en Texas que han permitido que el fiscal general republicano de ese estado escoja personalmente qué juez se hará cargo de un determinado caso.

“Se supone que la política de inmigración es el cenit del Poder Federal, y se supone que es el cenit del Poder Ejecutivo”, dijo Kagan. “Y, en su lugar, estamos creando un sistema en el que una mezcla de estados y tribunales puede detener la política de inmigración”.

Nota Original:Supreme Court Signals Divide Over Biden’s Border Priorities (1)

--Con la colaboración de Kimberly Robinson.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.