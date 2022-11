Cinco claves antes del Arabia Saudí-México

Óscar Maya Belchí

Doha, 29 nov. Arabia Saudí y México se enfrentan en un duelo directo este miércoles (22:00 hora local, -3 GMT) que definirá o no su presencia en los octavos de final del Mundial de Catar 2022, siempre con un ojo puesto en el Polonia- Argentina y al que llegan con dinámicas y ambientes en el entorno bien distintos.

SIN GOL NO HAY OCTAVOS

El dato es sonrojante: 384 minutos sin marcar gol. Cuatro partidos completos que le dejaron fuera en octavos de final de Rusia 2018 y ahora amenaza seriamente con dejarla fuera a las primeras de cambio. El ‘Tata’ Martino probó hasta a jugar sin ‘9’ a la desesperada, y no le salió. Contra Arabia Saudí no tiene margen de error. Además, si Polonia no gana a Argentina, necesita golear para estar en octavos.

LA EFECTIVIDAD DE ARABIA SAUDÍ, ¿FRUTO DE UN DÍA?

Arabia Saudí hizo dos goles en dos disparos a puerta -y otro que se marchó fuera- frente a Argentina. Frente a Polonia, donde fue mejor en el partido, disparó 16 veces, cinco a portería, y no metió ningún gol; es más, acabó perdiendo 2-0 cuando mereció más. Sin grandes estrellas, lo inspirados que están los saudíes en un partido que se prevé abierto por la necesitad también de los mexicanos, marcará el devenir de ambas selecciones.

LAS SEGUNDAS PARTES, UN SUPLICIO PARA MÉXICO

El de Argentina no fue el único partido que se le hizo largo a México. Y es que los últimos 12 goles que ha recibido en un Mundial han sido en las segundas partes. Desde el 3-1 definitivo de Argentina en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica, hasta el 2-0 de Enzo Fernández, también con la albiceleste, en el encuentro más reciente de la ‘tri.’.

CONTINUIDAD VS ALTERNATIVA

Ocho clasificaciones consecutivas de México para los octavos de final -siete desde Estados Unidos 1994 y la anterior en su Mundial en 1986 -Italia 1990 no pudo jugarlo la ‘tri’ por una sanción tras falsificación documental en categorías inferiores-, la mejor racha junto a Brasil, que podría poner punto final este miércoles. Por el contrario, Arabia Saudí tiene en su mano clasificarse para octavos de final por segunda vez en su historia tras la lograda en EEUU’94; desde entonces y hasta llegar a Qatar 2022, cuatro clasificaciones y solo una victoria.

EL BANQUILLO: ILUSIÓN CONTRA DESGASTE

Salvo giro de 180 grados en los planes, Gerardo ‘Tata’ Martino abandonará el banquillo de la ‘tri’ tras acabar el Mundial de Catar. Arrancó con una derrota y un empate en sus primeros 22 partidos, pero desde hace un año las dudas en torno a su figura y gestión del talento joven han copado el foco de la crítica. Enfrente, y con aficionados mexicanos desenado en redes sociales que sea su sustituto, un Hervé Renard que dio la vuelta al mundo con su charla al descanso frente a Argentina y que lidera a una de las sorpresas de lo que llevamos de competición. EFE

