Ucrania advierte de más ataques rusos mientras los combates se intensifican en Donetsk

Un miembro del servicio ucraniano se cubre los oídos mientras se dispara un proyectil desde un obús M777 en una línea del frente, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, 23 de noviembre de 2022. REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Por Maria Starkova y Tom Balmforth

LVIV/KIEV, 28 nov (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió el domingo que Rusia estaba "planeando nuevos ataques" contra su país, e instó a las fuerzas de defensa y a los ciudadanos a estar preparados para soportar una nueva semana de tensión en la red eléctrica con unas temperaturas bajo cero.

Moscú ha atacado infraestructuras vitales en las últimas semanas, provocando cortes de electricidad y matando a civiles. Los ataques del pasado miércoles causaron los peores daños hasta la fecha en los nueve meses de conflicto, dejando a millones de personas sin luz, agua o calefacción mientras las temperaturas caían por debajo de los 0 grados centígrados.

"Entendemos que los terroristas están planeando nuevos ataques. Lo sabemos con certeza", dijo Zelenski en su discurso nocturno por vídeo el domingo. "Y mientras tengan misiles, lamentablemente no se calmarán".

La próxima semana podría ser tan difícil como la anterior, añadió.

No hubo respuesta de Moscú a las afirmaciones de Zelenski.

En Kiev nevó y las temperaturas rondaron el punto de congelación el domingo, mientras millones de personas en la capital ucraniana y sus alrededores sufrían las interrupciones del suministro eléctrico y la calefacción central causadas por las oleadas de ataques aéreos rusos.

Las autoridades de la ciudad afirmaron que los trabajadores estaban a punto de completar el restablecimiento de la electricidad, el agua y la calefacción, pero los altos niveles de consumo hicieron que se impusieran algunos cortes.

El Kremlin negó la semana pasada que sus ataques a la red eléctrica ucraniana estuvieran dirigidos a la población civil, pero dijo que Kiev podría "acabar con el sufrimiento" de su población si cumplía las exigencias de Rusia para resolver el conflicto.

Rusia se anexionó franjas del este y el sur de Ucrania en septiembre y el presidente Vladimir Putin dijo que las exigencias territoriales de Moscú no son negociables. Tras la anexión, Zelenski dijo que no negociaría con Moscú y que la integridad territorial de Ucrania no se puede negociar.

El domingo fue relativamente tranquilo, sin ataques devastadores en Kiev u otras ciudades importantes. El mando central del ejército ucraniano dijo quelas tropas rusas lanzaron cuatro ataques con misiles y dispararon varias veces contra objetos civiles en la región de Dnipropetrovsk.

Sin embargo, la situación siguió siendo intensa a lo largo de las líneas del frente en varias partes de Ucrania, especialmente en la región oriental de Donetsk, dijo Zelenski.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo en su actualización diaria del lunes que las fuerzas ucranianas habían repelido los ataques rusos en varias áreas, incluyendo Bajmut y Avdíivka, en la región de Donetsk durante las últimas 24 horas.

El analista militar ucraniano Oleh Zhdanov dijo que también se estaban produciendo intensos combates en la región nororiental de Járkov, cerca de las zonas recapturadas por el ejército ucraniano en septiembre y octubre.

ATAQUES A LA ENERGÍA

Los ataques rusos han aumentado en las últimas semanas, y los trabajadores de las empresas de reparación se apresuran a reparar las instalaciones eléctricas averiadas a medida que el clima frío aumenta la demanda de energía.

Zelenski dijo que los equipos de servicios y de emergencia estaban trabajando sin descanso para suministrar energía, con la situación "bajo control", aunque la mayoría de las regiones estaban sujetas a apagones programados para ayudar a restaurar la red.

En Jersón, una ciudad del sur de Ucrania abandonada por las tropas rusas este mes, el gobernador regional Yaroslav Yanushevich dijo que el 17% de los clientes ya tenían electricidad. Otros distritos se conectarán en los próximos días.

Serguéi Kovalenko, director de operaciones de YASNO, que suministra energía a Kiev, dijo el sábado por la noche que la situación en la ciudad había mejorado, pero seguía siendo "bastante difícil".

Zelenski criticó al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, diciendo que no había hecho lo suficiente para ayudar a los asediados residentes. Klitschko, antiguo boxeador profesional, respondió que las luchas políticas internas no tienen sentido en el contexto de la ampaña militar rusa.

El director de la empresa estatal de energía nuclear ucraniana declaró el domingo que había indicios de que el ejército ruso podría estar preparándose para abandonar la inmensa central nuclear de Zaporiyia que tomó en marzo. Los repetidos bombardeos en torno a la central han hecho temer una catástrofe nuclear.

"Da la impresión de que están haciendo las maletas y robando todo lo que pueden", dijo Petro Kotin, jefe de Energoatom, en la televisión nacional.

Según el Estado Mayor, las fuerzas ucranianas destruyeron el sábado seis unidades de equipo militar de diversos tipos y unos 30 militares resultaron heridos en la zona de la ciudad ocupada de Energodar, donde viven muchos de los trabajadores de la central nuclear.

La administración de la región, respaldada por Rusia, dijo que la central nuclear seguía bajo control ruso.

"Los medios de comunicación están difundiendo activamente falsificaciones de que Rusia supuestamente planea retirarse de Energodar y abandonar la (planta nuclear). Esta información no es cierta", dijo la administración rusa de Energodar.

Reuters no pudo verificar inmediatamente las informaciones.

Por otra parte, el Pentágono está estudiando una propuesta de Boeing para suministrar a Ucrania bombas de precisión pequeñas y baratas, instaladas en cohetes disponibles en abundancia, lo que permitiría a Kiev atacar lejos de las líneas rusas.

El sistema propuesto por Boeing, denominado 'Bomba de Pequeño Diámetro Lanzada desde Tierra', es uno entre la media docena de planes para poner en producción nuevas municiones para Ucrania y los aliados de Europa del Este de Estados Unidos, dijeron fuentes del sector.

(Reporte de Oleksandr Kozhukhar, Tom Balmforth y Pavel Polityuk en Kiev, Ronald Popeski en Winnipeg y Lidia Kelly en Melbourne; redacción de Stephen Coates y Himani Sarkar; editado en español por Flora Gómez)