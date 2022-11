Rodrygo: "No trato de emular a Neymar"

Doha, 28 nov. El brasileño Rodrygo, autor del pase de gol de la victoria de Brasil contra Suiza en el Mundial de Brasil, se mostró muy satisfecho de su prestación y aseguró que su papel no es "emular a Neymar".

"He salido y estoy muy feliz de haber ayudado y haber dado el pase de gol (a Casemiro). Si el equipo me pide ser titular, estaré también contento", comentó el jugador del Real Madrid.

El seleccionador, Tite, barajaba la posibilidad de sustituir al lesionado Neymar con Rodrygo o con Fred y finalmente se decidió por la segunda opción en el once titular, aunque en el segundo tiempo apostó por el atacante madridista.

"Sabía que podía ser titular, pero también que podía salir Fred, estaba preparado para ambas cosas", señaló.

"No sé si me parezco o no a Neymar, es un gran jugador. Yo no trato de emular lo que él hace, solo trato de dar lo mejor para el equipo", indicó.

Rodrygo aseguró que desde niño soñaba con disputar un Mundial y se mostró "feliz" de haberlo logrado. EFE

lmpg/ism