Portugal somete 2-0 a una tibia Uruguay y se mete a octavos

LUSAIL, Qatar (AP) — Cristiano Ronaldo gritó gol y lo celebró, siempre efusivo. Pero no fue suyo.

El crédito de ese tanto acabó siendo para Bruno Fernandes y él mismo encaminó a Portugal a una victoria 2-0 que le convirtió en el tercer equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial.

Fernandes abrió la cuenta cuando un centro suyo se coló a la red a los 54 minutos, un balón que pasó por encima de la cabeza de Cristiano, y acabó en el segundo palo.

Cristiano elevó los brazos, dando a entender que el gol era de su autoría, para luego abrazar a Fernandes en el estadio Lusail.

El volante ofensivo del Manchester United, terminó con un doblete en la noche al encargarse de la ejecución un penal en el tiempo de descuento, con Cristiano en la banca tras ser sustituido minutos antes, por una discutida mano del defensor uruguayo José María Giménez.

Tras un caño de Fernandes, Giménez se fue al piso y al tratar de apoyarse con la mano acabó tocando el balón.

Mientras que la victoria enciende más la ilusión de Cristiano en busca de consagrarse campeón del mundo por primera vez el título, el resultado complica seriamente a Uruguay.

Tras su segundo partido seguido sin marcar goles en Qatar, la Celeste quedó anclada en el fondo del Grupo H junto a Corea del Sur, ambos con un punto. Los uruguayos se jugarán la clasificación el viernes contra Ghana, que llegó a tres puntos tras vencer 3-2 a los surcoreanos a primera hora.

“Esto no termina hasta cuando termina”, afirmó el técnico de Uruguay Diego Alonso.

"Hay que insistir. No hay que perder el optimismo y la fe", añadió. "El próximo partido vamos a dar todo lo que tenemos para poder ganar y clasificar”.

Pero lo de Uruguay es preocupante. Nunca en su larga historia en los mundiales se habían ido sin marcar gol en sus primeras dos presentaciones en el torneo.

Sus delanteros titulares — llámense Luis Suárez, Edinson Cavani o Darwin Núñez — han sido inoperantes.

Aunque no marcó, Cristiano tomó revancha de la eliminación sufrida a manos de los uruguayos, que se impusieron 2-0 hace cuatro años en los octavos de final en Rusia.

El partido se detuvo brevemente poco después del comienzo del segundo tiempo cuando un aficionado ingresó al campo con una bandera arcoíris.

Portugal, que debutó con una victoria 3-2 sobre Ghana, se convirtió en el tercer equipo en la ronda de octavos en Qatar, uniéndose a la vigente campeona Francia y Brasil.

Uruguay tendrá que quemar todos sus cartuchos frente a Ghana el viernes.

Con Suárez y Cavani en el equipo, Uruguay alcanzó las semifinales de Sudáfrica 2010. Lo hizo tras dejar fuera por penales ni más ni menos que a Ghana. Ese partido siempre será recordado por la mano de Suárez para repeler el remate de Asamoah Gyan, quien posteriormente falló la pena máxima.

En procura de encontrar algo de pólvora, Alonso decidió darle la titularidad a Cavani en lugar de Suárez para formar sociedad junto a Núñez. El reacomodo de los dos máximos goleadores de la selecciones, ambos de 35 años de edad, no surtió efecto.

No fue hasta que encajaron el primer gol que los uruguayos mejoraron tras una serie de cambios, con Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Maxi Gómez y Suárez en cancha. Asistido por Pellistri, Gómez tuvo a los 74 la mejor ocasión celeste, con un fuerte zapatazo que se estrelló en el poste izquierdo del arquero Diogo Costa.

Finalizado el encuentro, Giménez fue muy crítico con el juego del equipo.

“Pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar”, lamentó el central. “Entramos un poco dubitativos con nuestro juego y es una de las facetas que no la sacamos a pleno... Tenemos un gran equipo con grandes jugadores y no estamos aportando el fútbol que realmente tenemos”.

“Es una pena, pero nos queda una bala más y vamos a dejar el alma para clasificar a octavos”, añadió.

Portugal dominó ampliamente la posesión de la pelota y anuló las salidas de Uruguay en la primera mitad.

Sin carburar bien y jugando al error del rival, la Celeste estuvo cerca de abrir la cuenta con una gran jugada de Rodrigo Betancur en el mediocampo. El volante del Tottenham avanzó hasta el área entre varios defensores y quedó solo de cara a la puerta pero el arquero Diogo Costa le contuvo el remate

Vigilado por el veterano Pepe, Cavani quedó aislado. Núñez, el atacante de 23 años del Liverpool que disputa su primer Mundial, tampoco fue determinante.

Portugal, en cambio, ya puede hacer planes para la siguiente instancia de su expedición qatarí. Ha anotado cinco goles en dos partidos, y Fernandes ha intervenido en cuatro.