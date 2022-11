Peralta dice que México no puede clasificar en Qatar sin una gran preparación

Guadalajara (México), 27 nov. El exfutbolista mexicano Oribe Peralta, afirmó este domingo que la selección mexicana no puede aspirar a llegar a cuartos de final en el mundial de Qatar 2022 sin haber tenido un sólido proceso de preparación y adaptación al técnico.

“Si de la noche a la mañana estás cambiando, pones a un técnico extranjero y no tienes un estilo en base a los jugadores mexicanos es muy difícil que tu consigas el éxito, para mi eso es lo que haría cualquier empresa si estamos en crisis vamos a cambiar todo y eso tendría que trasladarse al fútbol”, afirmó

El ex futbolista, quien participó en dos mundiales con la selección, afirmó que sin una visión de trabajo a largo plazo el combinado de su país no dependería de un golpe de suerte para aspirar a llegar a jugar el quinto partido en ninguna justa mundialista.

“Yo preferiría no calificar a un mundial y tener un proceso largo de ocho años, y poder decir estos son los resultados que van a tener, estos son los jugadores que tienen ese proceso para poder conseguir lo que tanto queremos todos y a lo que tanto aspiramos que es el quinto partido”, expresó.

Peralta, una de las figuras futbolísticas de México, presentó su libro “Mi once ideal” en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se desarrolla en esta ciudad hasta el 4 de diciembre.

Durante la presentación, el ex delantero afirmó que la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue el resultado de un intenso trabajo de preparación que el grupo tuvo por cerca de 18 meses, algo poco común en el fútbol mexicano.

“Hay golpes de suerte a procesos muy cortos, era un grupo que tenía un trabajo de un año y medio juntos y esa fue la recompensa, tenemos diferentes selecciones que no tienen un proceso tan corto como este y no trabajan de la misma manera, el éxito es algo que se trabaja todos los días, si no lo tienes va a ser improbable que consigas una victoria”, expresó.

En enero de este año, Peralta (Torreón, 1984) se retiró del fútbol profesional luego de participar en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y acumular 67 partidos y 26 goles con la selección mexicana.

El exdelantero fue una figura de dos de los equipos de la liga mexicana más importantes como el América, con el que conquistó dos campeonatos de liga y tres títulos de la Concacaf; las Chivas de Guadalajara, además del Santos Laguna con el que se coronó con dos campeonatos de liga.

El libro, editado por Aguilar, aborda el aspecto más íntimo del jugador, sus orígenes en un pequeño poblado del estado norteño de Coahuila y el camino que tuvo que recorrer para llegar a ser una de las figuras del fútbol profesional.

Peralta afirmó que no le preocupa mucho que la gente lo recuerde como una leyenda o un gran jugador sino por “el esfuerzo” y trabajo que tuvo como jugador de fútbol y lo que hizo para dejar “un legado como buena persona”.

La FIL dio inicio este sábado con un nutrido programa que incluye 620 presentaciones de libros, 3.000 actividades literarias, académicas y científicas y la asistencia de 600 autoras y autores de 45 países. EFE

