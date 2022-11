OMS cambia nombre a viruela del mono para evitar estigmatización

(Bloomberg) -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que el virus de la viruela del mono se llame “mpox” para evitar lo que calificó de lenguaje racista y estigmatizante en torno a la infección.

Las agencias de salud pública de Estados Unidos utilizarán el nuevo término en la correspondencia con la comunidad médica y el público, según un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que elogia la decisión. El HHS ha apoyado un “proceso urgente” de cambio de nombre, según el comunicado.

“Debemos hacer todo lo posible para derribar las barreras a la salud pública, y reducir el estigma asociado a la enfermedad es un paso fundamental en nuestro trabajo para acabar con el mpox”, dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra.

Rodentpox-70, Human mediumpox, Bonopox y MOVID-22 fueron algunos de los más de 99 nombres propuestos que se sometieron a la consideración de la agencia con sede en Ginebra. Se eligió mpox en parte porque es fácil de pronunciar y no está vinculado a ningún lugar o animal real, señaló la OMS.

A nivel mundial, los casos de mpox han seguido disminuyendo desde el máximo alcanzado a fines de agosto, según datos de la OMS. Aunque EE.UU. era anteriormente el país con mayor número de casos, las infecciones han disminuido significativamente en las últimas semanas, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La OMS dijo por primera vez que planeaba cambiar el nombre del virus en junio en medio a la preocupación por la estigmatización y el racismo a medida que el brote se propagaba rápidamente por todo el mundo. La viruela del mono no se ajustaba a las directrices de la OMS para la denominación de los virus, que recomiendan evitar regiones geográficas y nombres de animales, dijo entonces un portavoz. En agosto, la OMS actualizó la forma de referirse a dos cepas del virus que anteriormente se distinguían por su ubicación en África.

Pero el proceso ha sido demasiado lento para algunos expertos y departamentos de salud locales que ya han avanzado con el cambio de nombre no oficial del virus. En Chicago y la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los funcionarios de salud llevan meses llamando al virus “MPV”.

La OMS inicialmente usará mpox junto con viruela del mono del mono para evitar confusiones, y el antiguo nombre se eliminará gradualmente después de un año.

