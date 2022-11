Mapuches de Argentina cortan accesos a Vaca Muerta por propiedad de tierras

Buenos Aires, 28 nov. Comunidades mapuches cortaron este lunes los principales accesos a la reserva energética Vaca Muerta para pedir que el Gobierno de la provincia de Neuquén avance en el relevamiento de la propiedad de las tierras que aseguran que les pertenecen.

A esa protesta se sumó la de habitantes del pueblo de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, para reclamar por la falta del suministro de agua potable.

La Confederación Mapuche de Neuquén advirtió a través de Facebook que está bloqueando el ingreso a varios puntos en la zona de Vaca Muerta -la segunda reserva de gas y la cuarta en petróleo no convencional del mundo- como una forma de “denuncia y de aviso”.

Estas medidas de protestas no son nuevas, ya que en los territorios donde el relevamiento no está hecho ni hay consulta previa, las comunidades toman medidas de fuerza para hacer valer sus demandas territoriales y ambientales.

Para reducir los conflictos de los mapuches con las empresas petroleras en la zona, Neuquén, donde está la colosal formación Vaca Muerta, reflotó un protocolo, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé una consulta a los pueblos indígenas.

Este protocolo responde a que el Estado argentino no terminó de relevar a las comunidades indígenas -a las que la Constitución del país reconoce la "preexistencia étnica y cultural" y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan-, tal como lo estipula la ley.

Pero la Confederación Mapuche de Neuquén denuncia que tanto el Gobierno nacional como el de Neuquén “no quieren avanzar” en el relevamiento territorial, en tanto avisa a la industria del ´fracking´ que no permitirá “el accionar de ninguna empresa” mientras se continúe en esta “inseguridad territorial”.

Según explicaron a EFE portavoces del sector petrolero, el corte “no es nada grave” y “no se está afectado el movimiento de los yacimientos por ahora”.

Los mapuches acompañan a los vecinos del pueblo de Añelo, quienes también cortan la ruta en reclamo de terminar con el agua para el ´fracking´ y por el derecho básico y humano de recibir agua en sus hogares y territorios.

“La situación no es nueva, por eso es bueno que no se naturalice y que nuestros hermanos y hermanas, vecinos de la meseta de Añelo, manifiesten que no van a seguir recibiendo respuestas falsas en torno al real suministro de agua potable, y también dejando en claro que se oponen a los daños industriales que las petroleras están infringiendo en los territorios y en el futuro serán irreparables”, alertó la Confederación Mapuche de Neuquén. EFE

