Lunes, 28 de noviembre de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 28 nov(EFE).-

.- Leópolis/Moscú (Ucrania/Rusia)- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advierte de otra semana complicada ante la preparación por parte de Rusia de nuevos ataques, mientras aumentan las tensiones entre la Presidencia y la Alcaldía de Kiev por la instalación para el invierno de puntos de servicios básicos en la capital.

.- Bruselas (Bélgica).- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, celebra su última audiencia del año con la comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento Europeo en la que abordará el desafío que supone la inflación y las consecuencias de los diferentes niveles entre países.

.- Bucarest (Rumanía).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúne con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, y el primer ministro del país, Nicolae Ciuca, en la víspera de la cumbre que la Alianza Atlántica celebra el 29 y el 30 de noviembre en la capital rumana.

.- Pekín (China).- China amanece este lunes con resaca de la oleada de protestas que sacudió el fin de semana las principales ciudades del país en contra de la política oficial de 'cero covid' y en las que resultaron detenidos un número indeterminado de manifestantes, así como dos corresponsales de medios occidentales.

.- Caracas (Venezuela).- Tres activistas de Venezuela cumplen una semana encadenados frente a la Defensoría del Pueblo para exigir que se permita el cambio de nombre a las personas trans y otros avances mínimos para la población LGBTI que lleva años reclamando progresos y frustrada por el silencio del Estado.

.- Nairobi (Kenia).- El diálogo de paz entre el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y los rebeldes que operan en el noreste del país, auspiciado por la Comunidad del Este de África (EAC), empieza una tercera ronda en Nairobi.

.- Bruselas (Bélgica).- Se celebra Consejo de ministros de Educación y Juventud.

.- Tokio (Japón).- El realizador y documentalista japonés Toru Kubota, quien fue encarcelado en Birmania (Myanmar) y posteriormente liberado en el marco de una amnistía otorgada por la junta militar, ofrece una rueda de prensa a su regreso a Japón para explicar su experiencia.

.- Guadalajara (México).- La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, inicia en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara una visita de tres días en México, donde también se reunirá con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y firmará un acuerdo con la Secretaría del Trabajo.

.- Río de Janeiro (Brasil).- La Bahía de Guanabara, que baña Río de Janeiro, se convirtió en un cementerio de navíos abandonados, lo que amenaza el medio ambiente y genera riesgos a la navegación y a las infraestructuras que la rodean.

.- Bogotá (Colombia).- Productores de cannabis y Gobierno debaten sobre cambios en la política de drogas durante la apertura del 4º Congreso de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis.

- Asunción (Paraguay).- Lo que arrancó como una llamada telefónica que podía significar un premio millonario para un grupo de jóvenes universitarios, se transformó en una alternativa para retirar de las calles de Asunción la abundante cosecha de mangos que atesta durante la época calurosa la capital paraguaya.

.- Buenos Aires (Argentina).- Fue la 'novia de verdad' de Camilo Sesto y "amor imposible" de Julio Iglesias; el mismísimo José Luis Perales cantó en su cumpleaños; dio de cenar al mexicano Emmanuel y se convirtió en inesperada aliada de Freddie Mercury. Los recuerdos de la argentina Alejandra Capalbo se abren, en entrevista con EFE, 40 años después.

.- París (Francia).- Lanzamiento de la campaña de venta de entradas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

.- Londres (R.Unido).- Inauguración del árbol de Navidad del Victoria and Albert Museum.

.- Bogotá (Colombia).- La cantante española Natalia Jiménez valora en una entrevista con EFE haber podido regresar a cantar a Venezuela después de muchos años, un espectáculo que muestra que las cosas están mejor en ese país y que fue especial porque, confiesa, sus seguidores la necesitaban y ella los necesitaba a ellos.

.- Madrid (España).- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930, una exposición que ofrece una visión del arte ucraniano en las primeras décadas del siglo XX. La exposición cuenta con préstamos del National Art Museum of Ukraine y del Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine.

.- Doha (Catar).- Entrenamiento de la selección de España.

.- Doha (Catar).- Entrenamiento de la selección de Japón.

