LISTA DEPORTES

FÚTBOL

BRASIL-SUIZA

DOHA - Mientras Neymar trabaja contrarreloj para recuperarse de una lesión de los ligamentos de su tobillo derecho que sufrió en debut, un Brasil terrenal le asegura los octavos de final del Mundial al vencer 1-0 a Suiza. Casemiro anota un bonito gol para la victoria a siete minutos del final. Por Débora Rey. 722 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

PORTUGAL-URUGUAY

DOHA - Bruno Fernandes marca un doblete y Portugal se impone 2-0 a Uruguay para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Mientras que la victoria enciende más la ilusión de Cristiano Ronaldo en busca de consagrarse campeón del mundo por primera vez el título, el resultado complica seriamente a Uruguay. Por Juan Zamorano. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BANDERA ARCOÍRIS

LUSAIL, Qatar - Un aficionado irrumpe en la cancha con la bandera del arcoíris durante el partido entre Portugal y Uruguay en el Mundial, luciendo una camiseta azul de Superman con la frase “SALVEN A UCRANIA”. La parte trasera de la camiseta también llevaba estampada una frase: “RESPETO PARA LAS MUJERES IRANÍES”. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ARGENTINA-NUEVA JOYA

DOHA - Autor de uno de los goles tras saltar de la banca en la victoria ante México, el volante argentino Enzo Fernández, de 21 años, pelea para meterse en equipo contra Polonia en la última fecha del Grupo C. Argentina tiene que ganar para no depender de otro resultado y clasificarse a los octavos de final. ¿Cómo fue que este jugador surgido de las categorías infantiles de River Plate, que pensó en dejar el fútbol porque estaba excedido de peso y no jugaba, es hoy después de Messi el futbolista mejor considerado en Argentina? Por Débora Rey. 770 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MÉXICO-SEQUÍA DE GOLES

DOHA - El ataque de México necesita romper una sequía de goles de 384 minutos en Copas del Mundo si aspira a seguir con vida en la cita Qatar. Los jugadores de la selección afirman que se trabaja en la definición, pero no lo han podido reflejar luego de dos partidos en este Mundial. Lo tienen que hacer el miércoles al enfrentar a Arabia Saudí en la última jornada del Grupo C. Por Carlos Rodríguez. 857 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

—MESSI-CANELO: Messi, en problemas con Canelo tras Argentina-México. 221 palabras. ENVIADO.

—AUDIENCIAS-EEUU: Argentina-México, partido más visto de tv en español en EEUU. 200 palabras. ENVIADO.

CAMERÚN-SERBIA

AL WAKRAH, Qatar - Vincent Aboubakar, que empieza como suplente, revoluciona el partido para Camerún. Anota un gol y crea otro para la reacción de los Leones Africanos, que empatan 3-3 con Serbia en el Grupo H del Mundial. Por Jerome Pugmire. 385 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SURCOREA-JAPÓN

RAYÁN, Qatar - Mohammed Kudus factura el gol de la victoria luego que Corea del Sur niveló el marcador en la segunda parte, y Ghana se mantiene con vida en la Copa Mundial, imponiéndose 3-2. Kudus anota su segundo gol de la tarde a los 68 minutos, después que los surcoreanos había reaccionado al inicio de la segunda mitad con un doblete de Cho Geu-sung. Por Anne M. Peterson. 468 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EDITORES: La oferta completa de informaciones del Mundial puede encontrarse en LISTA MUNDIAL QATAR 2022

BÉISBOL

MEDIAS BLANCAS-CLEVINGER

CHICAGO - Los Medias Blancas de Chicago refuerzan su rotación, al llegar a un acuerdo contractual por un año con el lanzador derecho Mike Clevinger, dijo una persona cercana al acuerdo. La persona habló el lunes con The Associated Press a condición de anonimato, porque el convenio requiere todavía de que el pitcher apruebe un examen físico para formalizarse. Por Jay Cohen, 400 palabras AP Fotos. ENVIADO.

NFL

STEELERS-COLTS

INDIANÁPOLIS — Los Colts de Indianápolis disputan su primer encuentro de lunes por la noche desde septiembre de 2015. Reciben a los Steelers de Pittsburgh en un duelo entre dos conjuntos sin aspiraciones realistas de avanzar a la postemporadas. Por Michael Marot. 250 palabras. AP Fotos.

Partidos de hoy en la NFL

Horas del Este de EE.UU.

Pittsburgh en Indianápolis, 8:15 p.m.

BASQUETBOL

MAVERICKS-WALKER

SIN PROCEDENCIA - Los Mavericks de Dallas están cerca de un acuerdo con Kemba Walker, el base cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, dice una persona enterada de las conversaciones. La carrera de Walker ha estado en una pausa debido a problemas de rodilla. Sin embargo, la llegada del experimentado jugador de 32 años podría dar al astro Luka Doncic algo de la ayuda que necesita en los alicaídos Mavericks. Por Schuyler Dixon. 357 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Partidos de hoy en la NBA

Horas del Este de EE.UU.

Atlanta en Filadelfia, 7 p.m.

Minnesota en Washington, 7 p.m.

Charlotte en Boston, 7:30 p.m.

Cleveland en Toronto, 7:30 p.m.

Orlando en Brooklyn, 7:30 p.m.

Oklahoma City en Nueva Orleáns, 8 p.m.

Chicago en Utah, 9 p.m.

Houston en Denver, 9 p.m.

Phoenix en Sacramento, 10 p.m.

Indiana en Los Ángeles (Lakers), 10:30 p.m.

