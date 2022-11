Guimaraes: "Casemiro marcó un golazo"

Doha, 28 nov. Bruno Guimaraes, que debutó este lunes en una Copa del Mundo, halagó el gol de Casemiro, que les dio el triunfo ante Suiza, dijo que fue "un golazo" y que fue clave porque les calmó los nervios.

"Claro que los nervios se notan", dijo Guimaraes en zona mista. "Estábamos un poco ansiosos porque es una Copa del Mundo. Es normal".

"Era muy importante marcar ese gol porque nos calmó los nervios. Ahora estamos más tranquilos ya clasificados. La verdad es que Casemiro marcó un golazo, un gol muy lindo. Es un gran jugador. Estamos muy felices por estar ya clasificados. Hemos conseguido el primer objetivo, ahora hay que buscar el primer lugar", añadió el jugador del Newcastle United.

Guimaraes, tras disputar sus primeros minutos en un Mundial, recordó ante la prensa que el primer torneo que vio él fue el de Corea del Sur en 2002, cuando tenía cinco años.

"Ha sido especial mi debut en una Copa del Mundo. He estado nervioso y de hecho la primera pelota que he tocado creo que la he perdido, pero ahora hay que darle continuidad con más trabajo", agregó. EFE

msg/jl