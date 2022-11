Grupo de merengue La Gran Manzana arranca en Nueva York gira por sus 40 años

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 28 nov. El grupo de merengue La Gran Manzana, que con su nombre rinde tributo a Nueva York, donde nació, cumplirá la promesa a sus seguidores con un concierto en esta ciudad para celebrar el 40 aniversario de su fundación y el inicio de las fiestas navideñas.

Integrantes originales de la banda, que sólo se reúne ocasionalmente para alguna presentación, se juntarán nuevamente el 3 de diciembre en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx para el concierto "El parrandón", donde arrancará la gira de sus cuatro décadas.

El grupo, fundado por los dominicanos Henry Hierro y Víctor Roque y que el pasado agosto fue elogiado por el alcalde Eric Adams, compartirá el escenario con la banda de merengue D'Ahora y el salsero José Alberto "El canario" en el que el público también escuchará música festiva de esta temporada.

"Me da mucha emoción cuando nos juntamos para hacer alguna actividad porque hay mucha nostalgia y también en el público que nos ha seguido y nos dio popularidad en Nueva York", comentó a EFE el cantante, bajista, pianista y compositor Henry Hierro.

Aseguró que será un reencuentro en que "la gente gritará de la emoción porque tenemos tantas cosas que ofrecer esa noche, pues hace un buen tiempo que no nos juntamos".

Indicó que tendrán de invitado al cantautor puertorriqueño Ramón Rodríguez, de 75 años, que ha compuesto temas para los más importantes intérpretes de salsa. El Conjunto Clásico es un exponente por excelencia de sus composiciones, recordó Hierro.

Indicó además que en "El parrandón" interpretarán los temas que el público convirtió en éxitos comenzando a principio de los 80 hasta el presente.

"Será todo un recorrido musical para que el público disfrute. Será una noche hermosa" aseguró Hierro.

En el 1983, el grupo grabó su primera producción discográfica "Henry, Víctor y La Gran Manzana", pero no fue hasta el lanzamiento de su segundo disco en el 1984 cuando lograron sus primeros éxitos en todas las listas radiales tales como "Mentirosa", "Mole Mole" y "Rosa Blanca".

En el 1985, logran catapultarse como una de las orquestas más pegadas del género con el estreno del disco "El poder de New York" que incluyó "No me sigas más", "I Just Called" o "Por tu querer".

"El parrandón", nombre que surge de la tradición de las parrandas a amigos y familiares durante la época de Navidad, incluirá temas de Navidad que popularizó el merenguero Johnny Ventura (1940-2021), "que nos dejó un legado" así como composiciones del músico Félix del Rosario (1934-2012), ambos dominicanos.

Después de este concierto, se presentarán en Puerto Rico y la República Dominicana, la ciudad de Miami así como Centro y Suramérica en 2023.

El nuevo año lo recibirán también regrabando éxitos "adaptados a la época actual", disco que debe estar listo para marzo, en el que participarán estrellas del merengue como los puertorriqueños Olga Tañón y Elvis Crespo, pero también artistas urbanos que según Hierro, han pedido participar en el álbum.

Por su parte, José Alberto "El canario", indicó a EFE que cantar con su orquesta sus éxitos de salsa que el público espera, que ha hecho suyos, "porque no pueden faltar", así como algún tema navideño.

"El canario" que está en medio de la promoción de su nuevo sencillo "Eso y más", aseguró que "El parrandón" será una gran fiesta que tanto los músicos como el público disfrutarán.

El artista termina el año con una agenda cargada de presentaciones, que continuará el próximo año con una gira que incluye Europa entre mayo y julio y un disco de boleros clásicos al que da los toques finales, que interpreta a dúo con diversos artistas, entre ellos el recientemente fallecido Pablo Milanés. EFE

rh/rrt

(foto)