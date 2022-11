Elon Musk dice que Apple dejó en general de anunciarse en Twitter

28 nov (Reuters) - El multimillonario Elon Musk dijo en un tuit el lunes que Apple Inc dejó en general de anunciarse en Twitter.

Apple y Twitter no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.

A principios de noviembre, Musk dijo que Twitter había experimentado una caída "masiva" de los ingresos y culpó a grupos activistas de presionar a los anunciantes.

Varias empresas, entre ellas General Mills Inc y el fabricante de automóviles de lujo Audi of America, han interrumpido la publicidad en Twitter desde que Musk completó su compra, mientras que General Motors Co dijo que había detenido temporalmente la publicidad de pago en la plataforma de redes sociales.

Se calcula que Apple gastó 131.600 dólares en anuncios en Twitter entre el 10 y el 16 de noviembre, frente a los 220.800 dólares entre el 16 y el 22 de octubre, la semana anterior a que Musk cerrara la adquisición de Twitter, según la empresa de medición de anuncios Pathmatics. (Reporte de Tiyashi Datta en Bengaluru y Sheila Dang en Dallas Editado en español por Javier López de Lérida)