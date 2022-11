El creador de "Shtisel" hará serie sobre Leonard Cohen en Guerra de Yom Kipur

Los Ángeles (EE.UU.), 28 nov. La gira que el cantante y compositor canadiense Leonard Cohen hizo por el Sinaí para animar a las tropas israelíes en la Guerra de Yom Kipur (1973) llegará a televisión en forma de miniserie dramática guionizada por Yehonatan Indursky, creador de la exitosa producción "Shtisel" (2013).

La serie, titulada "Who By Fire", comenzará a rodarse en 2024 en Israel y estará producida por Keshet International, anunciaron este lunes desde la cuenta de Twitter de la propia empresa israelí.

Basada en libro líder de ventas que publicó Matti Friedman, columnista del diario The New York Times, en abril de este año, la producción se encuentra en fase de asociación con alguna cadena de televisión internacional o plataforma de "streaming" que quiera hacerse con sus derechos de emisión.

Esta serie retratará la travesía de Leonard Cohen (1934-2016) por la península del Sinaí en plena Guerra de Yom Kipur, una gira que marcó la carrera del también poeta por la magnitud del conflicto y la simbología de su gira.

"En octubre de 1973, Leonard Cohen -de 39 años, famoso y sufriendo un bloqueó creativo- viajó al desierto del Sinaí y se adentró en el caos y la sangre de la Guerra de Yom Kipur", sintetiza el resumen de la obra difundido por Keshet International para concluir que fue "un momento cultural eléctrico que pocos conocían".

La Guerra de Yom Kipur, también conocida como la guerra árabe-israelí, enfrentó a una coalición de países comandada por Egipto y Siria contra Israel en 1973.

La contienda comenzó con una inesperada ofensiva militar de las fuerzas armadas de Egipto, que cruzaron el canal de Suez, entonces bajo control israelí, para recuperar el Sinaí, y de las de Siria para reconquistar la meseta estratégica del Golán. Tanto el Sinaí como el Golán habían sido ocupados por Israel en la guerra de 1967.

En la contienda de Yom Kipur, Egipto recuperó una pequeña parte del Sinaí, lo que abrió la puerta a los acuerdos de Camp David de 1978, que sellaron la paz entre Egipto e Israel y por los que los israelíes devolvieron a El Cairo toda la península.

El Golán, en cambio, sigue bajo dominio de Israel a pesar de las reclamaciones de Siria.

En este contexto, el intérprete de "Aleluya" consiguió reunir a un equipo de músicos locales y conocer de primera mano a mujeres y hombres que combatían en el frente ante lo que podía ser el último concierto de sus vidas.

La aventura de Cohen permeó tanto en su legado que serían repetidas las referencias a este conflicto en su álbum inmediatamente posterior, "New Skin for the Old Ceremony" (1974), y más concretamente en su tema "Lover, Lover, Lover", escrito desde una base aérea israelí en momentos de combate.

Más de 50 años después de este evento, la miniserie dramática "Who By Fire" tendrá a Yehonatan Indursky ("Shtisel") como guionista y a las firmas Keshet International y Sixty-Six Media a cargo de la producción. EFE

gac/ssa