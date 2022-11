Diogo Costa: “Cometí un error, pero aprendo de mí mismo”

Lusail, 28 nov. Diogo Costa, portero de Portugal, restó importancia a su error frente a Ghana que estuvo a punto de costarle los tres puntos a su selección, y aseguró, tras vencer 2-0 a Uruguay, reconoció su “error” a la vez que dijo que aprende de si “mismo”, sin necesidad de que “nadie” le “diga nada”.

“Fue un error que cometí, por suerte no fue gol. Afortunadamente no necesito que nadie me diga nada, aprendo de mí mismo. La confianza viene con el trabajo todos los días y no solo los partidos”, dijo en zona mixta.

“Jugamos muy bien en este partido, todos fuimos decisivos, no voy a entrar en lo individual. El equipo estaba muy unido, todos luchábamos los unos por los otros y, cuando es así, la energía es tan positiva que las cosas acaban saliendo bien”, analizó sobre la victoria contra Uruguay.

Un Diogo Costa que ponderó el haber conseguido ya la clasificación para los octavos de final del Mundial de Catar: “Es lo más importante. Si podemos pasar primeros, mejor, pero lo que importa es este objetivo principal, que era pasar”, comentó.