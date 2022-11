Comentarios de la Fed sobre alzas impactan acciones EE.UU.

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron ya que autoridades de la Reserva Federal enfatizaron que se avecinan más aumentos de tasas. El apetito por el riesgo también se vio afectado por las incertidumbres en torno a las restricciones por covid en China y su impacto en la economía global.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 1,5% a las 4:00 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 1,4%

El Dow Jones Industrial Average cedió 1,4%

El índice MSCI World cayó 1,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,6%

El euro cayó 0,6% a US$1,0336

La libra esterlina cedió 1,2% a US$1,1949

El yen japonés avanzó 0,2% a 138,93 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó 1,9% a US$16.252,51

Ether cedió 3,4% a US$1.174,4

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico al 3,69%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos al 1,99%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña registró poca variación en 3,13%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,8% a US$76,87 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,8% a US$1.754,50 la onza

