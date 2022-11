ACTUALIZA 1-Apple amenazó con sacar a Twitter de su tienda de aplicaciones: Elon Musk

(Actualiza con detalles, citas y contexto. Cambia redacción y agrega firma de autoras)

Por Tiyashi Datta y Sheila Dang

28 nov (Reuters) - Elon Musk acusó a Apple Inc de amenazar con bloquear a Twitter Inc en su tienda de aplicaciones sin decir por qué, en una serie de tuits del lunes en los que también dijo que el fabricante de iPhone había dejado de anunciarse en la plataforma de redes sociales.

El multimillonario presidente de Twitter y Tesla también dijo que Apple estaba presionando a la red social para exigir una moderación de contenidos.

La medida, no confirmada por Apple, no sería inusual. La compañía ha aplicado rutinariamente reglas que llevaron a la eliminación de aplicaciones como Gab y Parler, que es popular entre los conservadores de Estados Unidos.

Parler fue restaurada por Apple en 2021 después de que la aplicación actualizó su contenido y sus prácticas de moderación, dijeron entonces las empresas.

"Apple ha dejado en general de hacer publicidad en Twitter. ¿Odian la libertad de expresión en Estados Unidos?", dijo en un tuit Musk, que el mes pasado compró Twitter por 44.000 millones de dólares.

Más tarde etiquetó la cuenta de Twitter al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en otro tuit, preguntando: "¿qué está pasando aquí?".

Musk también dijo "sí" en respuesta a la pregunta de un usuario sobre si Apple estaba amenazando la presencia de Twitter en la App Store o haciendo demandas de moderación.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

A principios de noviembre, Musk dijo que Twitter había experimentado una caída "masiva" de los ingresos y culpó a grupos activistas de presionar a los anunciantes.

Varias empresas, entre ellas General Mills Inc y el fabricante de automóviles de lujo Audi of America, han interrumpido la publicidad en Twitter desde que Musk completó su compra, mientras que General Motors Co dijo que había detenido temporalmente la publicidad de pago en la plataforma de redes sociales.

Se calcula que Apple gastó 131.600 dólares en anuncios en Twitter entre el 10 y el 16 de noviembre, frente a los 220.800 dólares entre el 16 y el 22 de octubre, la semana anterior a que Musk cerrara la adquisición de Twitter, según la empresa de medición de anuncios Pathmatics. (Reporte de Tiyashi Datta en Bengaluru y Sheila Dang en Dallas Editado en español por Javier López de Lérida)