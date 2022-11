Doha, 27 nov. Dragan Stojkovic, seleccionador de Serbia, no quiso responder a una pregunta sobre el expediente que abrió este sábado la FIFA a la Asociación de Fútbol de su país por desplegar una bandera en su vestuario con el mapa de Kosovo y la expresión 'No Surrender' (no rendirse).

En la rueda de prensa oficial de la FIFA previa al choque que disputará Serbia frente a Camerún, Stojkovic fue contundente cuando durante la primera pregunta, dirigida al técnico y al portero Vanja Milinkovic Savic, cortó de raíz un interrogante que no quería responder.

"¿Qué piensan sobre la investigación de la FIFA sobre la bandera de Kosovo...", dijo un periodista antes de ser interrumpido por Stojkovic: "¡Siguiente pregunta, siguiente pregunta! ¡Cambie el disco!", sentenció el entrenador de Serbia.

Durante el partido ante Brasil, en el vestuario serbio lució una bandera del país balcánico con el mapa de Kosovo y la expresión anteriormente citada 'No Surrender'.

Después, el Comité de Disciplina de la FIFA abrió un expediente a la Asociación de Serbia en base al artículo 11 del Código de Disciplina del máximo organismo mundial y según el 4 del Reglamento del Mundial de Qatar. EFE

