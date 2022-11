Morata: "Da igual si suplente o titular, soy un soldado como los demás"

Al Khor (Catar), 27 nov. Álvaro Morata, delantero de la selección española, restó este domingo a importancia a si sale como titular o como suplente en el Mundial 2022, remarcó su orgullo por estar aquí y remarcó que es "un soldado como los demás".

"Me siento cómodo jugando en la selección española. Estoy orgulloso de estar aquí. No es fácil, hay que trabajar mucho, la exigencia y la presión es altísima. Me da igual si suplente o titular, quiero que España llegue lo más lejos posible en el Mundial y lo que diga el entrenador. Yo soy un soldado como los demás y vamos a muerte todos juntos. Aparte de ser un gran equipo, somos un gran grupo y estamos todos unidos", explicó tras recibir el premio al mejor jugador del partido.

España empató con Alemania. "Un partido difícil contra una gran selección. Han metido un gran gol en los últimos minutos, nos han puesto el partido difícil, han hecho un gran partido y desde mañana debemos tener en la cabeza el último partido del grupo contra Japón. Dependemos de nosotros para ir a la siguiente fase", afirmó. EFE

id/jl