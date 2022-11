Los goles de Messi y Enzo se cantaron al ritmo de Wos

Doha, 27 nov. Los tantos de Leo Messi y Enzo Fernández dieron vida a Argentina en el Mundial de Catar e hicieron estallar de júbilo y llanto a los suyos a la vez que en el estadio de Lusail, que firmó el lleno en sus gradas con 88.966 espectadores, sonaba la canción Luz Delito del rapero argentino WOS.

Esta canción de rap fue la elegida por los jugadores para que se pusiera en megafonía tras cada gol que marquen en la Copa del Mundo. “¿Qué tal?”, repite la canción en cuatro ocasiones; bastó con mirar a las gradas y el vídeo de Nicolás Otamendi de la celebración en el vestuario para saber que nunca antes les había sonado mejor esta canción.

Y es que la FIFA ha permitido a cada federación que escoja la canción o canciones que desee para cuando marque goles. Un gesto parecido al que realizó la UEFA el verano pasado, cuando falleció Raffaella Carrá, y dejó que el calentamiento del partido entre España e Italia en las semifinales de la Eurocopa estuvieran impregnadas por la música de la italiana.

Cada selección eligió sus canciones, siendo “Mi gran noche” de Rafael la que más ha sonado por la goleada de España ante una Costa Rica que, por el momento, no ha podido escuchar las dos que eligió: El Otro Gol (Ghandi) y Ole Ole (Los Ajenos).

Por su parte, según la lista a la que pudo acceder EFE, Brasil reflejó su espíritu en la canción elegida -Esquentado O Couro (Escola De Samba); y Ecuador un himno a la esperanza -ECUADOR SI SE PUEDE (Damiano).

Quien, como Costa Rica, no ha podido disfrutar de su canción ha sido México. Le Negra (La Hija Del Mariachi) no ha sonado tras dos partidos de la ‘tri’, y necesitan que suena, y mucho, para poder acceder a los octavos de final.

Tampoco la ha escuchado Uruguay, quien empató a cero su primer compromiso contra Corea del Sur y aguarda este lunes un partido clave frente a Portugal. Fede Valverde, en los últimos instantes, estuvo a punto de que el encargado de darle al ‘play’ apretase el botón para reproducir Cumbia Pa La Seleccion (The La Planta), pero el balón se estrelló en el travesaño y nunca sucedió.

Lista completa de canciones:

ARG - Luz Delito - WOS

AUS - Down Under - Men at Work

AUS - On My Mind - Powderfinger

BEL - DEVILTIME - MC DEVIL

BRA - Esquentado O Couro - Escola De Samba

CAN - 30,000 Feet - Northside Benji

CAN - Going Bad - Drake

CMR - Mbandjoh - Les Mytheurs

CRC - El Otro Gol - Ghandi

CRC - Ole Ole - Los Ajenos

CRO - Srce Vatreno - Marko Lasic

CRO - Svijet Voli Pobjednike - Colonia

DEN - RE SEPP TEN - VM Holdet

ECU - ECUADOR SI SE PUEDE - Damiano

ENG - Freed From Desire - Gala

ENG - One Kiss - Dua Lipa

ESP - Mi Gran Noche - Raphael

FRA - Song 2 - Blur

GER - When we stand together – Nickelback

GHA - Oofeets - Sarkodie

IRN - Iran1400 - HM

JAP - Syori No Emi Wo Kimi To - Ukasuka

KOR - IDOL - BTS

KOR - The Shouts of Red - Trans Fixion

KSA - Al Saudia - Rashad Al Majeb

MAR - Allez Allez Maroc - Hamid Bouchnak

MEX - Le Negra - La Hija Del Mariachi

NED - Love Tonight - Shouse

NED - Samba De Janiero - Bellini

POL - Balkanica - Piersi

POL - Freed From Desire - Gala

POR - A Minha Casinha - Xutos

POR - Vamos Com Tudo - David Carreira

QAT - Al Majmoua – Hena Maak

SEN - NA - NA

SRB - Breathless – Conductorman (Correct name ‘Rasta - Preko Sveta'?)

SRB - Uzicko Kolo - Svetozar Gongo

SUI - Freed From Desire - Gala

TUN - Muhammed - Adnan Dogru

TUN - Sidi Mansour - Saber Rabei

URU - Cumbia Pa La Seleccion - The La Planta

USA - Feel So Good - Mase

WAL - Kerkraft 400 - Zombie Nation

WAL - This is Wales - Barry Horns. EFE

omb/..