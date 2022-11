Los españoles Míster Piro y Sojo colorean Quito con su gastronomía y música

Quito, 27 nov. Los artistas españoles Míster Piro y Sojo sumaron este domingo en Quito dos nuevos murales al proyecto CaminArte, que propone una galería de arte a cielo abierto para rehabilitar una parte del centro de la capital de Ecuador, al que ya contribuyeron otros artistas de España como Okuda San Miguel y Boa Mistura.

Los dos murales, donados al municipio de Quito por la Embajada de España en Ecuador y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, rinden homenaje al patrimonio inmaterial y gastronómico de la ciudad y están pintados en el Bulevar 24 de Mayo.

El de Míster Piro representa el acervo alimentario de Quito, con todos sus sabores y colores, y el de Sojo hace lo propio con el pasillo, género insignia del folclor musical ecuatoriano, y sus instrumentos de cuerda.

Míster Piro explicó a EFE que eligió trabajar con la gastronomía porque actualmente está inmerso en una iniciativa con chefs de España para abordar "una mezcla de proyectos 360 que engloban gastronomía y arte".

"Para mí la gastronomía es cultura y arte y esta obra me ha permitido conocer el alma de las personas de Ecuador, como cocineros, productores y vendedores en mercados que fueron fuentes de inspiración para este mural", comentó el artista extremeño, que visitó a cocineros, productores y probó varios platos emblemáticos.

"A simple vista no se puede ver nada figurativo (en el mural), pero mi manera de trabajar es, más que una reflexión, una sensación, de mis días sumergiéndome en la gastronomía y cocina quiteña. Es lo que he querido transmitir, espero que los espectadores sientan y vibren cuando vean estos colores", añadió.

A Míster Piro le tomó una semana y media elaborar esta intervención de "expresionismo abstracto, a pesar de que la lluvia llegaba religiosamente todos los días a las dos de la tarde".

INSTANTÁNEA DE TALLER

Por su parte, Sojo, natural de la provincia de Cáceres (Extremadura), se definió en declaraciones a EFE como un melómano que vio en este aporte a CaminArte la oportunidad de trabajar un mural sobre la música, algo que aún no había tenido oportunidad en su carrera artística.

Para inspirarse, el artista cacereño hizo recorridos por el centro histórico de Quito, declarado patrimonio cultural de la humanidad desde 1978, y visitó el Museo del Pasillo y diversos talleres de lutieres locales para conocer de cerca el patrimonio sonoro de la ciudad.

Sojo indicó que su mural es "una instantánea del taller de guitarras de César Huacán, ese espacio íntimo donde él está creando instrumentos y música".

"He cogido un trocito de la vida de César Huacán y se lo he plasmado aquí a todos los quiteños, con mi lenguaje, colores y un punto de abstracción, pero no deja de ser la identidad de Quito vista por mí", añadió.

TERCERA APORTACIÓN DE ESPAÑA

Los murales de Míster Piro y Sojo son la tercera aportación de España al proyecto CaminArte, promovida por el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito como parte de las conmemoraciones del bicentenario de la Batalla de Pichincha, que hace 200 años selló la independencia de Ecuador.

La primera contribución fue un mural pintado en mayo por el artista español Okuda San Miguel, en el que rinde homenaje a las bordadoras de Llano Grande, pero que causó polémica por incluir la figura de un Pikachu, algo habitual en sus obras, donde incorpora personajes de la cultura contemporánea.

En octubre, fue el turno del colectivo Boa Mistura, que se ocupó de la obra culminante del proyecto al intervenir una cancha en la Cima de la Libertad, el lugar donde tuvo lugar la Batalla de Pichincha, con el mensaje de "SOY RAÍZ", elegido por los vecinos entre varias propuestas presentadas por el grupo español.

A la iniciativa de CaminArte se sumarán en las próximas semanas los murales de catorce artistas ecuatorianos que aportarán la mayor parte de las obras del proyecto. EFE

