Kokkinakis: “Estoy un poco fuera de ritmo”

Málaga, 27 nov. El australiano Thanasi Kokkinakis, que cedió una derrota por 6-2 y 6-4 en el primer partido de la final de la Copa Davis ante el canadiense Denis Shapovalov, analizó con autocrítica su juego y reconoció haber estado falto de ritmo y algo “nervioso”.

“Estaba un poco nervioso”, resumía el jugador oceánico, que no pudo igualar el nivel físico y el ritmo frenético de su contrincante: “No he jugado suficiente tenis y aún no he encontrado mi confianza”, añadió.

“He tenido bastante tiempo sin jugar y lo habré hecho dos o tres veces desde el US Open, tal vez”, justificó, por lo que se ha sentido “atrasado” e incapaz de estar a la altura de la eliminatoria.

“Tenemos un gran equipo, un equipo completo y tengo mucha confianza en ellos y en la forma en que jugaron”, analizó Kokkinakis, que espera recuperar su mejor forma porque “desafortunadamente fui bastante poco útil en esta final”.

“Espero poder entrenar duro y estar disponible y ser seleccionado el próximo año”, cerró el tenista, que vio horas más tarde como tampoco su compatriota Alex De Miñaur caía ante Feliz Auger-Aliassime en el partido definitivo que ponía el 2-0 y, por tanto, convertía a Canadá en campeona de la ensaladera de plata por primera vez. EFE

