El Gobierno italiano destina 2 millones de euros a la emergencia en Ischia

Roma, 27 nov. El Gobierno de Italia declaró hoy el estado de emergencia en la isla de Ischia (sur), afectada en su parte norte por un corrimiento de tierra que ha dejado un muerto y una decena de desaparecidos, e invertirá 2 millones de euros en primeras medidas de auxilio y prevención.

Esta disposición, aprobada por el Consejo de Ministros y anunciada por el ministro para la Protección Civil, Nello Musumeci, irá acompañada por la institución de grupo técnico para un estudio total de las numerosas zonas en riesgo hidrogeológico en todo el país.

Este será un primer desembolso para ayudar a la población de la localidad de Casamicciola Terme, una de las seis localidades de esta isla volcánica frente al Golfo de Nápoles y que ayer quedó devastada por el desprendimiento de una parte del monte Epomeo por la lluvia.

El balance provisional es el de un muerto -una mujer de 31 años- y entre diez y doce desaparecidos en el barro, mientras que catorce han quedado heridos de diferente consideración, algunos graves.

Para poner en marca las primeras intervenciones, el Gobierno de Giorgia Meloni ha elegido a la actual regidora de Casamicciola, Simonetta Calcaterra, como comisaria extraordinaria para dirigir las labores mientras dure el estado de emergencia, a lo largo de un año.

Por otro lado, el Consejo de Ministros se ha comprometido a aprobar antes de que termine este año el "Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático", un documento que expone las zonas en riesgo hidrogeológico y sísmico presentado en 2018 y nunca aprobado, pese a ser considerado clave para la prevención.

"No podremos hacer prevención si no tenemos previsiones", sostuvo el ministro Musumeci, para tildar de "increíble" que no se haya aprobado aún a pesar de los frecuentes terremotos y corrimientos que se registran en el país.

"Está claro que nuestro territorio padece la falta de planificación y los informes siguen en los cajones y no dan lugar a la fase de las intervenciones", lamentó.

Por esa razón, Meloni ha ordenado la creación de un grupo de trabajo interministerial que recaude los recursos financieros existentes para afrontar "la emergencia hidrogeológica nacional" en apoyo de los municipios, "empezando por los más pequeños".

Meloni, primera mujer en gobernar el país y en el poder desde hace un mes, expresó su voluntad de visitar Casamicciola pero será más adelante porque ir a hora, mientras prosigue la búsqueda de los desaparecidos, "sería solo una pasarela", dijo Musumeci. EFE

