Suárez-Cristiano, el duelo de los 1.300 goles

Doha, 26 nov. En un escenario planetario, en su último Mundial, en un partido casi decisivo, en el examen constante, resurge este lunes uno de los duelos individuales más goleadores de la última década: Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo, un enfrentamiento de 1.335 tantos entre los dos a lo largo de su carrera, quizá mucho más deslumbrante en el pasado que ahora, pero cuya dimensión irrumpe en Qatar 2022 entre las dudas de ambos.

Quizá ya no son lo que eran. Ni Luis Suárez ni Cristiano, alejados del esplendor extraordinario de otros tiempos, de sus momentos impresionantes en el Barcelona, el Liverpool, el Real Madrid o el Manchester United, de una época marcada por una efectividad incalculable y por una colección de títulos al alcance de casi nadie, a la que le falta el Mundial, la copa dorada cuya atracción sobrepasa todos los límites.

Ya lo tienen casi todo: Ligas de Campeones (cinco de Cristiano Ronaldo por una de Luis Suárez), Mundiales de Clubes, Ligas españolas, uno ha sido campeón de Europa con su selección (2016), otro ha sido campeón de América con Uruguay en 2011 y han batido la portería contraria con una constancia tremenda; en 809 ocasiones en 1.151 partidos el astro luso (0,70 de promedio), en 526 en 881 choques el ariete uruguayo (0,59 de media), entre sus clubes y la selección. Dos goleadores infinitos.

Nadie ha marcado, tampoco, más goles con sus selecciones que ellos. Ni en Uruguay, con los 68 goles en 135 encuentros del '9' celeste desde su debut con ella el 8 de febrero de 2007. Ni en Portugal, con los 118 tantos, incluidos ocho a lo largo de cinco Mundiales, una hazaña nunca vista, en sus 192 duelos desde su estreno como internacional el 20 de agosto de 2003. De los 68 tantos de Suárez, siete son dentro de sus cuatro Copas del Mundo.

UN DESAFÍO DE VIGENCIA

La vigencia los obsesiona. Su ambición es formidable. Incluso cuando su carrera asiste a sus últimos goles. Cristiano tiene 37 años. Busca destino. Rescindido su contrato con el Manchester United, del que pretendió salir mucho antes, del que forzó y anticipó su fin con unas declaraciones a 'Talk TV', fuera del protagonismo sobre el terreno de juego siempre, el Mundial es su ocasión. La última oportunidad de rebelarse contra el declive que se percibe.

Su gol de penalti contra Ghana (3-2), directo al liderato del grupo, fue otro récord que añadir a la eternidad que le corresponde en la historia del fútbol, al frente de una mezcla de generaciones de Portugal que propone al conjunto de Fernando Santos para retos mayores en Qatar 2022. El límite de Cristiano es la cuarta posición de Alemania 2006, precisamente la Copa del Mundo que jugó por primera vez.

A sus 35 años, campeón con Nacional, con el que rememoró su origen y el éxito, preparado de la mejor forma para la cita marcada en rojo en su calendario, para un Mundial que lo desafía de nuevo, Luis Suárez no sólo puede alcanzar el récord del mejor goleador del torneo con la selección uruguaya (está a un gol de Óscar Miguez), sino que está también ante la ocasión de competir por la Copa del Mundo, como el líder de otro equipo que se siente capaz de aspirar a todo. A lo máximo. Y avisado por el 0-0 con Corea del Sur.

"Suárez tomó una decisión pensando en la selección. Cada uno de los futbolistas que tenemos tienen siempre como objetivo y prioridad la selección. Cuando toman la decisión de buscar equipo lógicamente que miran por su carrera, también miran por su familia, pero siempre está presente como prioridad la selección. Eso a nosotros nos da tranquilidad", decía el pasado septiembre Diego Alonso, sobre la elección del '9' por jugar en Nacional, agotada ya su época en Europa, finalizado su contrato con el Atlético de Madrid.

ONCE ENFRENTAMIENTOS, 7 GOLES DE CRISTIANO Y 6 DE LUIS SUÁREZ

Cristiano y Suárez se han enfrentado en once ocasiones en su carrera. Gana el '9' uruguayo: cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Uno de sus triunfos corresponde al único duelo entre los dos con sus selecciones, al 30 de junio de 2018 en Rusia, en los octavos de final del Mundial, cuando no marcaron ni uno ni otro, sino Edinson Cavani, decisivo aquel día. Los otros nueve choques son entre sus clubes, entre el Barcelona y el Real Madrid.

La pasada temporada, el Manchester United de Cristiano Ronaldo se midió al Atlético de Madrid de Luis Suárez, que no dispuso de ningún minuto y que no cuenta como choque entre los dos, porque no se cruzaron sobre el terreno. Venció el conjunto rojiblanco en Old Trafford (0-1) y empató en el Metropolitano (1-1).

En sus duelos, el atacante portugués marcó 7 goles, dos de ellos de penalti; el uruguayo logró seis, aparte de dar tres asistencias, cuando estuvieron frente a frente, como ahora en Qatar 2022, con los dos rebuscando la vigencia y lo único que les falta: ser campeones del mundo.

-- LOS 11 DUELOS ENTRE LUIS SUÁREZ Y CRISTIANO RONALDO:

30/06/2018. MUNDIAL 2018 (octavos): URUGUAY 2 - PORTUGAL 1.

06/05/2018. LIGA ESPAÑOLA: BARCELONA 2 - REAL MADRID 2 (1 gol de Cristiano, 1 gol de Suárez).

23/12/2017. LIGA ESPAÑOLA: REAL MADRID 0 - BARCELONA 3 (1 gol de Luis Suárez).

13/08/2017. SUPERCOPA ESPAÑA: BARCELONA 1 - REAL MADRID 3 (1 gol de Cristiano).

23/04/2017. LIGA ESPAÑOLA. REAL MADRID 2 - BARCELONA 3.

03/12/2016. LIGA ESPAÑOLA. BARCELONA 1 - REAL MADRID 1 (1 gol de Suárez).

02/04/2016. LIGA ESPAÑOLA. BARCELONA 1 - REAL MADRID 2 (1 gol de Cristiano).

21/11/2015. LIGA ESPAÑOLA. REAL MADRID 0 - BARCELONA 4 (2 goles de Suárez).

22/03/2015. LIGA ESPAÑOLA. BARCELONA 2 - REAL MADRID 1 (1 gol de Cristiano y 1 gol de Suárez).

25/10/2014. LIGA ESPAÑOLA. REAL MADRID 3 - BARCELONA 1 (1 gol de Cristiano).

23/11/2010. LIGA CAMPEONES. AJAX 0 - REAL MADRID 4 (2 goles de Cristiano).

Iñaki Dufour