Luis Enrique sigue a Pablo Torre desde el Racing

Doha, 26 nov. Luis Enrique Martínez, seleccionador español, desveló que siguió partidos de Pablo Torre cuando estaba en las filas del Racing de Santander en Primera Federación y que permanece atento a la evolución de jugadores que compiten en LaLiga SmartBank, la segunda división española, como en su día con Pedri en Las Palmas.

"Pablo Torre estaba en el Racing y mirábamos partidos suyos, lo seguimos, entendiendo que tiene que ir a categorías inferiores de la selección primero, pero cuando responde a un patrón lo seguimos. Como pasó con Pedri cuando estaba en Las Palmas", desveló tras ser preguntado por un seguidor en su directo de Twitch por si sigue a jugadores que no están en la máxima categoría.

Luis Enrique explicó la razón por la que no repite equipos titulares y su apuesta como entrenador a la hora de gestionar un grupo. "Si repitiera alineaciones confiaría siempre en los mismos y con un grupo de 26 no lo veo. Hay algún jugador que no jugará ningún minuto pero no porque no tenga nivel, mi trabajo como entrenador es potenciar sus virtudes y en un Mundial son importantes todos".

"Tenerlos motivados implica darles minutos y que vean que confiamos en ellos. Ya les he comentado que alguno se quedará sin jugar pero yo me siento más cómodo rotando, entiendo a los que no lo hacen pero este es mi método. El equipo está por encima de las individualidades. Sería ridículo tirar piedras contra mi propio tejado, hago lo mejor para llegar al resultado y a los entrenadores se nos juzga por los resultados", añadió.

También explicó, tras la polémica surgida cuando dijo en otro directo que fue él quien eligió jugar el Mundial con un traje rojo al completo, cambiando el color de las medias y el pantalón con el que iba a jugar la selección.

"He debido ser torpe explicándolo. Tenemos una primera equipación, la de toda la vida y queremos jugar con ella. Cuando hay duplicidad de colores que en la televisión puedan resultar similares te cambian de equipación. En la Eurocopa nos pasó casi todos los partidos que acabamos jugando de blanco o de azul y no tenía mucho sentido".

"Hablando con la Federación, vimos que si no podemos jugar con pantalón azul juguemos de rojo todo que tiene más que ver con la bandera de España. Es más, viendo el primer partido representa claramente la bandera de España todo rojo y los números amarillos. Es más adaptado a nuestra bandera", aclaró. EFE

